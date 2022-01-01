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Обслуговування в українських
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Мотор-Банк

Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2021 17:26

Мотор-Банк

Як вплине цей шкандаль на банку?
https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/31/670538/

Мотор-Банк — зареєстрований в 2007 році.

Інформаційна картка банку

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Мотор-Банк
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 січ, 2021 19:11

  Квесторе_поверніться написав:Як вплине цей шкандаль на банку?
https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/31/670538/


так уже второй год как влияет - депо на чемоданах, забирать из фонда - попросить могут в любой момент
в целом пока заказы на ремонты есть - 5-10 лет предприятие будет живо, будет и банчик
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 22:06

Банка прикрутила в ІБ відкриття депо.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 22:14

Карткових пакетів в банці...очі розбігаються.
https://motor-bank.ua/private-clients/p ... f_pl_cart/
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 12:01

  Квесторе_поверніться написав:Банка прикрутила в ІБ відкриття депо.

Зайшов в ІБ мотористів.
Моє відкрите в ІБ депо стирчить в статусі відкладено...шо за бізобразіє. :shock:
Хто компенсує більше тижня втраченої вигоди?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 10:55

В світі арешту акцій Мотор-Січі та їхньої передачі під управління АРМА, переспективи банку печальні.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 12:48

  Solar_simfi написав:В світі арешту акцій Мотор-Січі та їхньої передачі під управління АРМА, переспективи банку печальні.

Ага...не понесем сюди більше Фонда.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 13:07

Re: МОТОР-БАНК

і ставочки сильно просіли
wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 20 бер, 2021 15:04

  Solar_simfi написав:В світі арешту акцій Мотор-Січі та їхньої передачі під управління АРМА, переспективи банку печальні.


ну этого два года ждали, ничего нового
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 22:34

Цікаво, що відбувається з банком, якщо його власника садять за держзраду
yaroslav_demkovych
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