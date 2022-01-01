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Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 січ, 2021 17:26
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 31 січ, 2021 19:11
так уже второй год как влияет - депо на чемоданах, забирать из фонда - попросить могут в любой момент
в целом пока заказы на ремонты есть - 5-10 лет предприятие будет живо, будет и банчик
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cohan
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Додано: Нед 07 лют, 2021 22:06
Банка прикрутила в ІБ відкриття депо.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 07 лют, 2021 22:14
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 18 лют, 2021 12:01
Квесторе_поверніться написав:
Банка прикрутила в ІБ відкриття депо.
Зайшов в ІБ мотористів.
Моє відкрите в ІБ депо стирчить в статусі відкладено...шо за бізобразіє.
Хто компенсує більше тижня втраченої вигоди?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 20 бер, 2021 10:55
В світі арешту акцій Мотор-Січі та їхньої передачі під управління АРМА, переспективи банку печальні.
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Solar_simfi
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Додано: Суб 20 бер, 2021 12:48
Solar_simfi написав:
В світі арешту акцій Мотор-Січі та їхньої передачі під управління АРМА, переспективи банку печальні.
Ага...не понесем сюди більше Фонда.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 20 бер, 2021 13:07
і ставочки сильно просіли
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wolt450
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Додано: Суб 20 бер, 2021 15:04
Solar_simfi написав:
В світі арешту акцій Мотор-Січі та їхньої передачі під управління АРМА, переспективи банку печальні.
ну этого два года ждали, ничего нового
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cohan
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Додано: Суб 22 жов, 2022 22:34
Цікаво, що відбувається з банком, якщо його власника садять за держзраду
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yaroslav_demkovych
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