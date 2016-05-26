Мотор-Банк - неплатоспроможний

RSS
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 18:37

Правління Національного банку України 19 лютого 2026 року ухвалило рішення №48-рш/БТ про віднесення АТ “МОТОР-БАНК” (далі – Банк) до категорії неплатоспроможних.
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 05:26

  Ірина_ написав:Правління Національного банку України 19 лютого 2026 року ухвалило рішення №48-рш/БТ про віднесення АТ “МОТОР-БАНК” (далі – Банк) до категорії неплатоспроможних.

Схоже що разом Мотор та Пінбанк продадуть за принципом РВС > Юте . Вкладникам півроку х#р , а не виплати і відшкодування, чекайте
3
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 18:06

  sens написав:
  Ірина_ написав:Правління Національного банку України 19 лютого 2026 року ухвалило рішення №48-рш/БТ про віднесення АТ “МОТОР-БАНК” (далі – Банк) до категорії неплатоспроможних.

Схоже що разом Мотор та Пінбанк продадуть за принципом РВС > Юте . Вкладникам півроку х#р , а не виплати і відшкодування, чекайте

Щоб Ви не сумнівались... :roll:
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 13:56

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Фонд гарантування починає виплати вкладникам Мотор-Банку та PINbank
