Мотор-Банк - неплатоспроможний
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 19 лют, 2026 18:37
Правління Національного банку України 19 лютого 2026 року ухвалило рішення №48-рш/БТ про віднесення АТ “МОТОР-БАНК” (далі – Банк) до категорії неплатоспроможних.
-
Додано: Нед 22 лют, 2026 05:26
Правління Національного банку України 19 лютого 2026 рок
у ухвалило рішення №48-рш/БТ про віднесення АТ “МОТОР-БАНК” (далі – Банк) до категорії неплатоспроможних
.
Схоже що разом Мотор та Пінбанк продадуть за принципом РВС > Юте . Вкладникам півроку х#р , а не виплати і відшкодування, чекайте
3
Додано: Пон 23 лют, 2026 18:06
Правління Національного банку України 19 лютого 2026 рок
у ухвалило рішення №48-рш/БТ про віднесення АТ “МОТОР-БАНК” (далі – Банк) до категорії неплатоспроможних
.
Схоже що разом Мотор та Пінбанк продадуть за принципом РВС > Юте . Вкладникам півроку х#р , а не виплати і відшкодування, чекайте
Щоб Ви не сумнівались...
1
Додано: Чет 12 бер, 2026 13:56
