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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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МТБ Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:45

  Алексей77 написав:Господа, добрый день
Как можно вывести сумму около 150 т. грн из банка без комиссии? Какие есть пути решения вопроса?


нал или безнал?
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:50

  IMPRINTER написав:
  Алексей77 написав:Господа, добрый день
Как можно вывести сумму около 150 т. грн из банка без комиссии? Какие есть пути решения вопроса?


нал или безнал?

Хочу вывести дистанционно, без посещения отделения. Есть текущий счет в МТБ и Карточный под 6%
Алексей77
 
Повідомлень: 1762
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:31

Здесь ввели кредитные каникулы по кредитке? Какие условия?
Tonni
 
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:57

Tonni точно необхідно сплачувати відсотки за користування кредитом!
Але там ще є список певних умов, вам варто звернутися за деталями до підтримки.
Віра Валентинівна
 
Повідомлень: 10
З нами з: 08.07.21
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