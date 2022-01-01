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Обслуговування в українських
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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МТБ Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:45

  Алексей77 написав:Господа, добрый день
Как можно вывести сумму около 150 т. грн из банка без комиссии? Какие есть пути решения вопроса?


нал или безнал?
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:50

  IMPRINTER написав:
  Алексей77 написав:Господа, добрый день
Как можно вывести сумму около 150 т. грн из банка без комиссии? Какие есть пути решения вопроса?


нал или безнал?

Хочу вывести дистанционно, без посещения отделения. Есть текущий счет в МТБ и Карточный под 6%
Алексей77
 
Повідомлень: 1783
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:31

Здесь ввели кредитные каникулы по кредитке? Какие условия?
Tonni
 
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:57

Tonni точно необхідно сплачувати відсотки за користування кредитом!
Але там ще є список певних умов, вам варто звернутися за деталями до підтримки.
Віра Валентинівна
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:27

нарешті можна відкривати депозити онлайн. сподіваюся, ця тенденція до діджиталізації збережеться і після війни
bidreziydu
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 16:37

  bidreziydu написав:нарешті можна відкривати депозити онлайн. сподіваюся, ця тенденція до діджиталізації збережеться і після війни

Где новости на сайте банка?
sens
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Повідомлень: 12862
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 13:52

а через мтб можна придбати військові облігації? ніби у монобанка бачив таке. цікаво, чи це їхня фішка, чи й у інших таке можна
lefyunorto
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 17:46

  lefyunorto написав:а через мтб можна придбати військові облігації? ніби у монобанка бачив таке. цікаво, чи це їхня фішка, чи й у інших таке можна


багато де можна

ось тут спеціально дискутують на цю тему
Рынок ОВГЗ

також можна початати офіціоз https://bonds.gov.ua/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 20:27

  greenozon написав:
  lefyunorto написав:а через мтб можна придбати військові облігації? ніби у монобанка бачив таке. цікаво, чи це їхня фішка, чи й у інших таке можна


багато де можна

ось тут спеціально дискутують на цю тему
Рынок ОВГЗ

також можна початати офіціоз https://bonds.gov.ua/

А чому вони військові? Це загальні ОВДП, які випускаються у Воєнний Стан. І залучаються вони як і всі ОВДП -- на підтримку всієї економіки держави, а не тільки ВСУ.
Цими ОВДП теж не можна торгувати, а тільки можна купити і чекати погашення державою.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:07

Re: МТБ Банк

Будьте внимательны - банк в этом месяце без предупреждения ввел платное информирование за СМС
arkavs
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