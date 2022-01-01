Доброго дня! На даний момент реалізована можливість відкривати тільки онлайн Діджітал карту. За онлайн депозитами очікуємо найближчим часом доопрацювань. Дякуємо за Ваш інтерес.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 чер, 2022 16:52
Онлайн депозити
Доброго дня! На даний момент реалізована можливість відкривати тільки онлайн Діджітал карту. За онлайн депозитами очікуємо найближчим часом доопрацювань. Дякуємо за Ваш інтерес.
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