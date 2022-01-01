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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:52

Онлайн депозити

  bidreziydu написав:нарешті можна відкривати депозити онлайн. сподіваюся, ця тенденція до діджиталізації збережеться і після війни


Доброго дня! На даний момент реалізована можливість відкривати тільки онлайн Діджітал карту. За онлайн депозитами очікуємо найближчим часом доопрацювань. Дякуємо за Ваш інтерес.
МТБ БАНК
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Повідомлень: 7
З нами з: 18.12.20
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