Доброго дня! На даний момент реалізована можливість відкривати тільки онлайн Діджітал карту. За онлайн депозитами очікуємо найближчим часом доопрацювань. Дякуємо за Ваш інтерес.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 чер, 2022 16:52
Онлайн депозити
Доброго дня! На даний момент реалізована можливість відкривати тільки онлайн Діджітал карту. За онлайн депозитами очікуємо найближчим часом доопрацювань. Дякуємо за Ваш інтерес.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:24
Військові облігації
Доброго дня!
Так звичайно. У МТБ БАНКу ви можете придбати військові ОВДП. Форму заявки можна подати як на сайті, так і в мобільному додатку МТВ360.
Детальніше
Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:25
СМС інформування
Добридень!
Для категорій клієнтів, що користуються соціальними, пенсійними, кредитними картками та карткою мобільний капітал - смс інформування залишилося безоплатним.
З 31.05.2022 смс сповіщення стало платним для всіх інших категорій клієнтів.
Хотіли б відзначити, що з 08.06.2022 даним функціоналом можна буде керувати самостійно в мобільному додатку МТВ360. Клієнтам буде доступна послуга зміни пуш/смс інформування, де пуш-інформування є безкоштовним. Приєднуйтесь до тестування МТВ360.
Докладніше
Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:26
Доброго дня! У МТБ БАНК впроваджено кредитні канікули для юридичних та фізичних осіб. Подробиці на сайті
фіз. особи —
юр. особи —
За додатковою інформацією звертайтеся до гарячої лінії 0800-500-255
Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:46
Re: МТБ Банк
Напишіть, будь ласка, чому МТБ банк не підвищує ставки за депозитами, після підвищення НБУ облікової?
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