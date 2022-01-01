RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
МТБ Банк

МТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:52

Онлайн депозити

  bidreziydu написав:нарешті можна відкривати депозити онлайн. сподіваюся, ця тенденція до діджиталізації збережеться і після війни


Доброго дня! На даний момент реалізована можливість відкривати тільки онлайн Діджітал карту. За онлайн депозитами очікуємо найближчим часом доопрацювань. Дякуємо за Ваш інтерес.
МТБ БАНК
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:24

Військові облігації

  lefyunorto написав:а через мтб можна придбати військові облігації? ніби у монобанка бачив таке. цікаво, чи це їхня фішка, чи й у інших таке можна


Доброго дня!
Так звичайно. У МТБ БАНКу ви можете придбати військові ОВДП. Форму заявки можна подати як на сайті, так і в мобільному додатку МТВ360.
Детальніше https://www.mtb.ua/news/item/kozen-moze ... i-peremogu
МТБ БАНК
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:25

СМС інформування

  arkavs написав:Будьте внимательны - банк в этом месяце без предупреждения ввел платное информирование за СМС.
Отключение - только через личное посещение отделения


Добридень!
Для категорій клієнтів, що користуються соціальними, пенсійними, кредитними картками та карткою мобільний капітал - смс інформування залишилося безоплатним.
З 31.05.2022 смс сповіщення стало платним для всіх інших категорій клієнтів.
Хотіли б відзначити, що з 08.06.2022 даним функціоналом можна буде керувати самостійно в мобільному додатку МТВ360. Клієнтам буде доступна послуга зміни пуш/смс інформування, де пуш-інформування є безкоштовним. Приєднуйтесь до тестування МТВ360.
Докладніше https://www.mtb.ua/mtb-360
МТБ БАНК
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 07:26

  Tonni написав:Здесь ввели кредитные каникулы по кредитке? Какие условия?

Доброго дня! У МТБ БАНК впроваджено кредитні канікули для юридичних та фізичних осіб. Подробиці на сайті
фіз. особи — https://www.mtb.ua/news/item/mtb-bank-p ... vazki-casi
юр. особи — https://www.mtb.ua/news/item/sanovni-klienti-36

За додатковою інформацією звертайтеся до гарячої лінії 0800-500-255
МТБ БАНК
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:46

Re: МТБ Банк

Напишіть, будь ласка, чому МТБ банк не підвищує ставки за депозитами, після підвищення НБУ облікової?
kopirKa
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 13:54

Депозити

  kopirKa написав:Напишіть, будь ласка, чому МТБ банк не підвищує ставки за депозитами, після підвищення НБУ облікової?


Доброго дня! Ставки за депозитами підвищено. Докладніше на сайті банку в розділі Депозити https://www.mtb.ua/personal/deposits
МТБ БАНК
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 166, 167, 168
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1675 1055703
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 чер, 2022 14:44
greenozon
ПроКредит Банк 1 ... 4, 5, 6
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
55 44311
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 чер, 2022 13:40
wtf
Райффайзен Банк 1 ... 20, 21, 22
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
210 253442
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 чер, 2022 12:40
adeges

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1270)
10.06.2022 15:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.