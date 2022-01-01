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Обслуговування в українських
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 14:47

  Крига написав:МТБ БАНК
Та слідкуємо, пошвидше б уже. І може якісь повідомлення клієнтам розсилали? Типу "плануємо цього місяця реалізувати...", чи "в серпні очікуте на появу..."


Зазвичай ми розповідаємо про вже реалізовані сервіси в мобільному додатку.
:arrow: Всі новинки відображаємо в стрічці новин соціальних мереж та сайту банку. Дякуємо що слідкуєте :D
МТБ БАНК
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Представник банку
 
Повідомлень: 14
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:26

Re: МТБ Банк

Чи є у вас онлайн картка, типу як у монобанка? Дружина за кордоном, хочем для неї у вас відкрити картку.
Capital
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.04.22
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:41

  Capital написав:Чи є у вас онлайн картка, типу як у монобанка? Дружина за кордоном, хочем для неї у вас відкрити картку.


Так, звичайно! Ви можете відкрити в мобільному додатку МТВ360 міжнародну віртуальну картку Digital у гривні, доларах або євро. Це швидко, зручно та безпечно.
:!: оформлення - безкоштовне
:!: плата за РКО - відсутня
:!: поповнення безготівкове - без комісії

:arrow: Докладніше про віртуальну карту на сайті Банку https://www.mtb.ua/personal/packages/item/visa-virtuon
МТБ БАНК
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 14
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:03

  МТБ БАНК написав:
  Capital написав:Чи є у вас онлайн картка, типу як у монобанка? Дружина за кордоном, хочем для неї у вас відкрити картку.


Так, звичайно! Ви можете відкрити в мобільному додатку МТВ360 міжнародну віртуальну картку Digital у гривні, доларах або євро. Це швидко, зручно та безпечно.
:!: оформлення - безкоштовне
:!: плата за РКО - відсутня
:!: поповнення безготівкове - без комісії

:arrow: Докладніше про віртуальну карту на сайті Банку https://www.mtb.ua/personal/packages/item/visa-virtuon

Тільки ж спочатку дружині треба стати у вас клієнтом.
А як це зробити із закордону?
Може краще зробити дружині віртуальну допку до картки чоловіка?
Можно таке зробити БЕЗ присутності дружини?
Amethyst
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Повідомлень: 2879
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