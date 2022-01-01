Зазвичай ми розповідаємо про вже реалізовані сервіси в мобільному додатку.
Всі новинки відображаємо в стрічці новин соціальних мереж та сайту банку. Дякуємо що слідкуєте
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лип, 2022 14:47
Зазвичай ми розповідаємо про вже реалізовані сервіси в мобільному додатку.
Всі новинки відображаємо в стрічці новин соціальних мереж та сайту банку. Дякуємо що слідкуєте
Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:26
Re: МТБ Банк
Чи є у вас онлайн картка, типу як у монобанка? Дружина за кордоном, хочем для неї у вас відкрити картку.
Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:41
Так, звичайно! Ви можете відкрити в мобільному додатку МТВ360 міжнародну віртуальну картку Digital у гривні, доларах або євро. Це швидко, зручно та безпечно.
оформлення - безкоштовне
плата за РКО - відсутня
поповнення безготівкове - без комісії
Докладніше про віртуальну карту на сайті Банку
Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:03
Тільки ж спочатку дружині треба стати у вас клієнтом.
А як це зробити із закордону?
Може краще зробити дружині віртуальну допку до картки чоловіка?
Можно таке зробити БЕЗ присутності дружини?
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