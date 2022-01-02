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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 14:47

  Крига написав:МТБ БАНК
Та слідкуємо, пошвидше б уже. І може якісь повідомлення клієнтам розсилали? Типу "плануємо цього місяця реалізувати...", чи "в серпні очікуте на появу..."


Зазвичай ми розповідаємо про вже реалізовані сервіси в мобільному додатку.
:arrow: Всі новинки відображаємо в стрічці новин соціальних мереж та сайту банку. Дякуємо що слідкуєте :D
МТБ БАНК
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:26

Re: МТБ Банк

Чи є у вас онлайн картка, типу як у монобанка? Дружина за кордоном, хочем для неї у вас відкрити картку.
Capital
 
Повідомлень: 4
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:41

  Capital написав:Чи є у вас онлайн картка, типу як у монобанка? Дружина за кордоном, хочем для неї у вас відкрити картку.


Так, звичайно! Ви можете відкрити в мобільному додатку МТВ360 міжнародну віртуальну картку Digital у гривні, доларах або євро. Це швидко, зручно та безпечно.
:!: оформлення - безкоштовне
:!: плата за РКО - відсутня
:!: поповнення безготівкове - без комісії

:arrow: Докладніше про віртуальну карту на сайті Банку https://www.mtb.ua/personal/packages/item/visa-virtuon
МТБ БАНК
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Представник банку
 
Повідомлень: 15
З нами з: 18.12.20
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:03

  МТБ БАНК написав:
  Capital написав:Чи є у вас онлайн картка, типу як у монобанка? Дружина за кордоном, хочем для неї у вас відкрити картку.


Так, звичайно! Ви можете відкрити в мобільному додатку МТВ360 міжнародну віртуальну картку Digital у гривні, доларах або євро. Це швидко, зручно та безпечно.
:!: оформлення - безкоштовне
:!: плата за РКО - відсутня
:!: поповнення безготівкове - без комісії

:arrow: Докладніше про віртуальну карту на сайті Банку https://www.mtb.ua/personal/packages/item/visa-virtuon

Тільки ж спочатку дружині треба стати у вас клієнтом.
А як це зробити із закордону?
Може краще зробити дружині віртуальну допку до картки чоловіка?
Можно таке зробити БЕЗ присутності дружини?
Amethyst
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Повідомлень: 2893
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:40

  Amethyst написав:
  МТБ БАНК написав:
  Capital написав:Чи є у вас онлайн картка, типу як у монобанка? Дружина за кордоном, хочем для неї у вас відкрити картку.


Так, звичайно! Ви можете відкрити в мобільному додатку МТВ360 міжнародну віртуальну картку Digital у гривні, доларах або євро. Це швидко, зручно та безпечно.
:!: оформлення - безкоштовне
:!: плата за РКО - відсутня
:!: поповнення безготівкове - без комісії

:arrow: Докладніше про віртуальну карту на сайті Банку https://www.mtb.ua/personal/packages/item/visa-virtuon

Тільки ж спочатку дружині треба стати у вас клієнтом.
А як це зробити із закордону?
Може краще зробити дружині віртуальну допку до картки чоловіка?
Можно таке зробити БЕЗ присутності дружини?


На жаль, поки що немає можливості відкрити рахунок не клієнту банку віддалено. Фахівці Банку працюють над доопрацюванням такого сервісу.
У ситуації на сьогодні, Вашій дружині необхідно звернутися до відділення банку особисто для проходження ідентифікації та відкриття рахунку. Просимо вибачення за незручності
МТБ БАНК
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:27

Amethyst
Дякую за Ваш коментар, дуже допомогли)
Capital
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:29

МТБ БАНК
У вас є відділення за кордоном?
Capital
 
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