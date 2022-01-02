Capital написав:Чи є у вас онлайн картка, типу як у монобанка? Дружина за кордоном, хочем для неї у вас відкрити картку.
Так, звичайно! Ви можете відкрити в мобільному додатку МТВ360 міжнародну віртуальну картку Digital у гривні, доларах або євро. Це швидко, зручно та безпечно. оформлення - безкоштовне плата за РКО - відсутня поповнення безготівкове - без комісії
Capital написав:Чи є у вас онлайн картка, типу як у монобанка? Дружина за кордоном, хочем для неї у вас відкрити картку.
Так, звичайно! Ви можете відкрити в мобільному додатку МТВ360 міжнародну віртуальну картку Digital у гривні, доларах або євро. Це швидко, зручно та безпечно. оформлення - безкоштовне плата за РКО - відсутня поповнення безготівкове - без комісії
Capital написав:Чи є у вас онлайн картка, типу як у монобанка? Дружина за кордоном, хочем для неї у вас відкрити картку.
Так, звичайно! Ви можете відкрити в мобільному додатку МТВ360 міжнародну віртуальну картку Digital у гривні, доларах або євро. Це швидко, зручно та безпечно. оформлення - безкоштовне плата за РКО - відсутня поповнення безготівкове - без комісії
Тільки ж спочатку дружині треба стати у вас клієнтом. А як це зробити із закордону? Може краще зробити дружині віртуальну допку до картки чоловіка? Можно таке зробити БЕЗ присутності дружини?
На жаль, поки що немає можливості відкрити рахунок не клієнту банку віддалено. Фахівці Банку працюють над доопрацюванням такого сервісу. У ситуації на сьогодні, Вашій дружині необхідно звернутися до відділення банку особисто для проходження ідентифікації та відкриття рахунку. Просимо вибачення за незручності