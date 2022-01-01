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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:40
Vorlon написав:
Vorlon
На час військового стану призупинено виплати за кешбеком
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МТБ БАНК
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Вів 16 сер, 2022 17:40
klug