На час військового стану призупинено виплати за кешбеком
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:40
Re: МТБ Банк
Додано: Чет 18 сер, 2022 07:45
Послуга переказу валюти без комісії - топ. Цікаво, чи довго вона протримається і як корелюється із законом про 10% податку на переказ за кордон.
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