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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:40

Re: МТБ Банк

  Vorlon написав:Vorlon

На час військового стану призупинено виплати за кешбеком
МТБ БАНК
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Представник банку
 
Повідомлень: 17
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 07:45

Послуга переказу валюти без комісії - топ. Цікаво, чи довго вона протримається і як корелюється із законом про 10% податку на переказ за кордон.
auypo
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 08:44

Re: МТБ Банк

  auypo написав:із законом про 10% податку на переказ за кордон.

немає такого закону
greenozon
 
Повідомлень: 14043
З нами з: 01.06.14
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