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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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МТБ Банк 5 5 1
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:40

Re: МТБ Банк

  Vorlon написав:Vorlon

На час військового стану призупинено виплати за кешбеком
МТБ БАНК
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 07:45

Послуга переказу валюти без комісії - топ. Цікаво, чи довго вона протримається і як корелюється із законом про 10% податку на переказ за кордон.
auypo
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 08:44

Re: МТБ Банк

  auypo написав:із законом про 10% податку на переказ за кордон.

немає такого закону
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:19

  auypo написав:Послуга переказу валюти без комісії - топ. Цікаво, чи довго вона протримається і як корелюється із законом про 10% податку на переказ за кордон.

Послуга переказу валюти для родичів без комісії дійсна в межах банку. Сервіс переказу валюти родичам у нас був і до війни. І це зручно для тих сімей, де родичі перебувають за кордоном. А в період воєнного стану ця послуга отримала ще більший попит.

Щодо закону! Операції фізичних осіб, які здійснюються всередині банку, не регламентуються законом про 10% податок. Окрім того, цей закон ще перебуває на стадії розгляду та стосується тільки імпортерів.
МТБ БАНК
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Повідомлень: 18
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:07

МТБ БАНК
Дякую, що пояснили👍
auypo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:09

greenozon
Так, дякую, не правильно написав. На жаль, не можу відредагувати повідомлення.
auypo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:56

  greenozon написав:
  auypo написав:із законом про 10% податку на переказ за кордон.

немає такого закону

керівники банківських відділень погано розбираються в законах,
зазвичай вони про них дізнаються від кліентів :wink:
J
 
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