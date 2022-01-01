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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:40
Vorlon написав:
Vorlon
На час військового стану призупинено виплати за кешбеком
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Додано: Чет 18 сер, 2022 07:45
Послуга переказу валюти без комісії - топ. Цікаво, чи довго вона протримається і як корелюється із законом про 10% податку на переказ за кордон.
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auypo
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Додано: Чет 18 сер, 2022 08:44
auypo написав:
із законом про 10% податку на переказ за кордон.
немає такого закону
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greenozon
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:19
auypo написав:
Послуга переказу валюти без комісії - топ. Цікаво, чи довго вона протримається і як корелюється із законом про 10% податку на переказ за кордон.
Послуга переказу валюти для родичів без комісії дійсна в межах банку. Сервіс переказу валюти родичам у нас був і до війни. І це зручно для тих сімей, де родичі перебувають за кордоном. А в період воєнного стану ця послуга отримала ще більший попит.
Щодо закону! Операції фізичних осіб, які здійснюються всередині банку, не регламентуються законом про 10% податок. Окрім того, цей закон ще перебуває на стадії розгляду та стосується тільки імпортерів.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:07
МТБ БАНК
Дякую, що пояснили👍
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auypo
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:09
greenozon
Так, дякую, не правильно написав. На жаль, не можу відредагувати повідомлення.
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auypo
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:56
greenozon написав: auypo написав:
із законом про 10% податку на переказ за кордон.
немає такого закону
керівники банківських відділень погано розбираються в законах,
зазвичай вони про них дізнаються від кліентів
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