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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:40

Re: МТБ Банк

  Vorlon написав:Vorlon

На час військового стану призупинено виплати за кешбеком
МТБ БАНК
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 07:45

Послуга переказу валюти без комісії - топ. Цікаво, чи довго вона протримається і як корелюється із законом про 10% податку на переказ за кордон.
auypo
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 08:44

Re: МТБ Банк

  auypo написав:із законом про 10% податку на переказ за кордон.

немає такого закону
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:19

  auypo написав:Послуга переказу валюти без комісії - топ. Цікаво, чи довго вона протримається і як корелюється із законом про 10% податку на переказ за кордон.

Послуга переказу валюти для родичів без комісії дійсна в межах банку. Сервіс переказу валюти родичам у нас був і до війни. І це зручно для тих сімей, де родичі перебувають за кордоном. А в період воєнного стану ця послуга отримала ще більший попит.

Щодо закону! Операції фізичних осіб, які здійснюються всередині банку, не регламентуються законом про 10% податок. Окрім того, цей закон ще перебуває на стадії розгляду та стосується тільки імпортерів.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:07

МТБ БАНК
Дякую, що пояснили👍
auypo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 09:09

greenozon
Так, дякую, не правильно написав. На жаль, не можу відредагувати повідомлення.
auypo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:56

  greenozon написав:
  auypo написав:із законом про 10% податку на переказ за кордон.

немає такого закону

керівники банківських відділень погано розбираються в законах,
зазвичай вони про них дізнаються від кліентів :wink:
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:03

Re: МТБ Банк

Дуже мало дистанційних послуг. Враховуючи, що у банка така "бідненька" мережа відділень, та на сьогодні більшість працюють за скороченим графіком, це викликає багато незручностей.
Vesna
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:44

  Vesna написав:Дуже мало дистанційних послуг. Враховуючи, що у банка така "бідненька" мережа відділень, та на сьогодні більшість працюють за скороченим графіком, це викликає багато незручностей.


Дякуємо за зворотній зв'язок! Щодня ми працюємо над вдосконаленням мобільного додатку та новими сервісами, щоб Ви мали змогу користуватися послугами банку дистанційно.

Вже зараз в МТВ360 Ви з легкістю можете:
✅️ Оформити депозит всього в декілька кроків
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✅️ Замовити картку Visa Gold чи Platinum та забрати у зручному для Вас відділенні Банку
✅️ Переказати кошти з картки на картку та за номером IBAN коли завгодно
✅️ Миттєво поповнити мобільний телефон
✅️ Керувати рахунком ФОП в тому ж самому додатку
✅️ Здійснити обмін валюти (продаж або конверсія)

А якщо у Вас будуть побажання щодо покращення, ми завжди раді вислухати пропозиції! Ваш МТБ Банк :D
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 22:50

МТБ БАНК
додайте супер популярний і витребуваний сервіс - покупку валюти за гривню по курсу НБУ і на валютний 3 місячний депозит
бажано онлайн в додатку чи ІБ
:!: :wink:
greenozon
 
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