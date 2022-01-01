Дякуємо Вам за зворотній зв'язок. Така функція буде автоматизована та доступна в мобільному додатку МТВ360 незабаром, саме зараз знаходиться в розробці. Слідкуйте за оновленнями та новинами на офіційних каналах банку
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 вер, 2022 14:47
Дякуємо Вам за зворотній зв'язок. Така функція буде автоматизована та доступна в мобільному додатку МТВ360 незабаром, саме зараз знаходиться в розробці. Слідкуйте за оновленнями та новинами на офіційних каналах банку
Востаннє редагувалось МТБ БАНК в Вів 13 вер, 2022 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 вер, 2022 14:47
Додано: Вів 13 вер, 2022 16:12
Так а не автомазированная функция без приложения уже есть?
В отделении можно оформить?
|