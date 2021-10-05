|
|
|
МТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 вер, 2022 14:47
greenozon написав:МТБ БАНК
додайте супер популярний і витребуваний сервіс - покупку валюти за гривню по курсу НБУ і на валютний 3 місячний депозит
бажано онлайн в додатку чи ІБ
Дякуємо Вам за зворотній зв'язок. Така функція буде автоматизована та доступна в мобільному додатку МТВ360 незабаром, саме зараз знаходиться в розробці. Слідкуйте за оновленнями та новинами на офіційних каналах банку
Востаннє редагувалось МТБ БАНК
в Вів 13 вер, 2022 15:34, всього редагувалось 1 раз.
-
МТБ БАНК
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 18.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 вер, 2022 16:12
Так а не автомазированная функция без приложения уже есть?
В отделении можно оформить?
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 1938
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 вер, 2022 16:54
emeta написав:
Так а не автомазированная функция без приложения уже есть?
В отделении можно оформить?
Так, у відділенні банку можна купити валюту за курсом НБУ та розмістити на депозит мінімум 3 місяці. Послуга працює з липня 2022 року.
-
МТБ БАНК
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 18.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 вер, 2022 18:36
МТБ БАНК написав:
Так, у відділенні банку можна купити валюту за курсом НБУ та розмістити на депозит мінімум 3 місяці. Послуга працює з липня 2022 року.
Не нашел на сайте информации
по какому курсу можно купить? Есть ли комисии за зачисление денег, открытие счета, валютообмен, за снятие депозита в кассе по окончанию.. ?
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 1938
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 вер, 2022 14:18
cohan написав: greenozon написав:МТБ БАНК
додайте супер популярний і витребуваний сервіс - покупку валюти за гривню по курсу НБУ і на валютний 3 місячний депозит
бажано онлайн в додатку чи ІБ
и кешбек на такой сервис
Ми врахуємо ваше побажання
Але на даний момент на період воєнного стану будь-які виплати по кешбеку призупинені.
-
МТБ БАНК
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 18.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 вер, 2022 14:47
МТБ БАНК написав:
Але на даний момент на період воєнного стану будь-які виплати по кешбеку призупинені.
Большинство банков возобновили кэшбек с 1 сентября в связи с увеличением интерченджа и военное положение им не помеха...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10398
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 1133 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2397
|1305258
|
|
|4505
|1848195
|
|
|726
|557098
|
Сер 14 вер, 2022 11:14
ВIВ
|