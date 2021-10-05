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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:47

  greenozon написав:МТБ БАНК
додайте супер популярний і витребуваний сервіс - покупку валюти за гривню по курсу НБУ і на валютний 3 місячний депозит
бажано онлайн в додатку чи ІБ
:!: :wink:


Дякуємо Вам за зворотній зв'язок. Така функція буде автоматизована та доступна в мобільному додатку МТВ360 незабаром, саме зараз знаходиться в розробці. Слідкуйте за оновленнями та новинами на офіційних каналах банку :)
Востаннє редагувалось МТБ БАНК в Вів 13 вер, 2022 15:34, всього редагувалось 1 раз.
МТБ БАНК
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:47

  greenozon написав:МТБ БАНК
додайте супер популярний і витребуваний сервіс - покупку валюти за гривню по курсу НБУ і на валютний 3 місячний депозит
бажано онлайн в додатку чи ІБ
:!: :wink:


и кешбек на такой сервис
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:12

  МТБ БАНК написав:
  greenozon написав:МТБ БАНК
додайте супер популярний і витребуваний сервіс - покупку валюти за гривню по курсу НБУ і на валютний 3 місячний депозит
бажано онлайн в додатку чи ІБ
:!: :wink:


Дякуємо Вам за зворотній зв'язок. Така функція буде автоматизована та доступна в мобільному додатку МТВ360 незабаром, саме зараз знаходиться в розробці. Слідкуйте за оновленнями та новинами на офіційних каналах банку :)


Так а не автомазированная функция без приложения уже есть?
В отделении можно оформить?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:54

  emeta написав:
  МТБ БАНК написав:
  greenozon написав:МТБ БАНК
додайте супер популярний і витребуваний сервіс - покупку валюти за гривню по курсу НБУ і на валютний 3 місячний депозит
бажано онлайн в додатку чи ІБ
:!: :wink:


Дякуємо Вам за зворотній зв'язок. Така функція буде автоматизована та доступна в мобільному додатку МТВ360 незабаром, саме зараз знаходиться в розробці. Слідкуйте за оновленнями та новинами на офіційних каналах банку :)


Так а не автомазированная функция без приложения уже есть?
В отделении можно оформить?


Так, у відділенні банку можна купити валюту за курсом НБУ та розмістити на депозит мінімум 3 місяці. Послуга працює з липня 2022 року.
МТБ БАНК
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 18:36

  МТБ БАНК написав:
Так, у відділенні банку можна купити валюту за курсом НБУ та розмістити на депозит мінімум 3 місяці. Послуга працює з липня 2022 року.


Не нашел на сайте информации
по какому курсу можно купить? Есть ли комисии за зачисление денег, открытие счета, валютообмен, за снятие депозита в кассе по окончанию.. ?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:18

  cohan написав:
  greenozon написав:МТБ БАНК
додайте супер популярний і витребуваний сервіс - покупку валюти за гривню по курсу НБУ і на валютний 3 місячний депозит
бажано онлайн в додатку чи ІБ
:!: :wink:


и кешбек на такой сервис


Ми врахуємо ваше побажання :) Але на даний момент на період воєнного стану будь-які виплати по кешбеку призупинені.
МТБ БАНК
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:47

  МТБ БАНК написав:Але на даний момент на період воєнного стану будь-які виплати по кешбеку призупинені.

Большинство банков возобновили кэшбек с 1 сентября в связи с увеличением интерченджа и военное положение им не помеха...
Vorlon
 
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