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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:47

  greenozon написав:МТБ БАНК
додайте супер популярний і витребуваний сервіс - покупку валюти за гривню по курсу НБУ і на валютний 3 місячний депозит
бажано онлайн в додатку чи ІБ
:!: :wink:


Дякуємо Вам за зворотній зв'язок. Така функція буде автоматизована та доступна в мобільному додатку МТВ360 незабаром, саме зараз знаходиться в розробці. Слідкуйте за оновленнями та новинами на офіційних каналах банку :)
Востаннє редагувалось МТБ БАНК в Вів 13 вер, 2022 15:34, всього редагувалось 1 раз.
МТБ БАНК
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:47

  greenozon написав:МТБ БАНК
додайте супер популярний і витребуваний сервіс - покупку валюти за гривню по курсу НБУ і на валютний 3 місячний депозит
бажано онлайн в додатку чи ІБ
:!: :wink:


и кешбек на такой сервис
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:12

  МТБ БАНК написав:
  greenozon написав:МТБ БАНК
додайте супер популярний і витребуваний сервіс - покупку валюти за гривню по курсу НБУ і на валютний 3 місячний депозит
бажано онлайн в додатку чи ІБ
:!: :wink:


Дякуємо Вам за зворотній зв'язок. Така функція буде автоматизована та доступна в мобільному додатку МТВ360 незабаром, саме зараз знаходиться в розробці. Слідкуйте за оновленнями та новинами на офіційних каналах банку :)


Так а не автомазированная функция без приложения уже есть?
В отделении можно оформить?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:54

  emeta написав:
  МТБ БАНК написав:
  greenozon написав:МТБ БАНК
додайте супер популярний і витребуваний сервіс - покупку валюти за гривню по курсу НБУ і на валютний 3 місячний депозит
бажано онлайн в додатку чи ІБ
:!: :wink:


Дякуємо Вам за зворотній зв'язок. Така функція буде автоматизована та доступна в мобільному додатку МТВ360 незабаром, саме зараз знаходиться в розробці. Слідкуйте за оновленнями та новинами на офіційних каналах банку :)


Так а не автомазированная функция без приложения уже есть?
В отделении можно оформить?


Так, у відділенні банку можна купити валюту за курсом НБУ та розмістити на депозит мінімум 3 місяці. Послуга працює з липня 2022 року.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 18:36

  МТБ БАНК написав:
Так, у відділенні банку можна купити валюту за курсом НБУ та розмістити на депозит мінімум 3 місяці. Послуга працює з липня 2022 року.


Не нашел на сайте информации
по какому курсу можно купить? Есть ли комисии за зачисление денег, открытие счета, валютообмен, за снятие депозита в кассе по окончанию.. ?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:18

  cohan написав:
  greenozon написав:МТБ БАНК
додайте супер популярний і витребуваний сервіс - покупку валюти за гривню по курсу НБУ і на валютний 3 місячний депозит
бажано онлайн в додатку чи ІБ
:!: :wink:


и кешбек на такой сервис


Ми врахуємо ваше побажання :) Але на даний момент на період воєнного стану будь-які виплати по кешбеку призупинені.
МТБ БАНК
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:47

  МТБ БАНК написав:Але на даний момент на період воєнного стану будь-які виплати по кешбеку призупинені.

Большинство банков возобновили кэшбек с 1 сентября в связи с увеличением интерченджа и военное положение им не помеха...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:15

  emeta написав:
  МТБ БАНК написав:
Так, у відділенні банку можна купити валюту за курсом НБУ та розмістити на депозит мінімум 3 місяці. Послуга працює з липня 2022 року.


Не нашел на сайте информации
по какому курсу можно купить? Есть ли комисии за зачисление денег, открытие счета, валютообмен, за снятие депозита в кассе по окончанию.. ?


На сайті банку цю інформацію відображено у депозиті "Строковий" https://www.mtb.ua/personal/deposits/item/srocnyj А саме наступний абзац: "Повідомляємо, що Клієнт має можливість здійснити купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку для розміщення на депозит "Строковий" строком від 3 місяців на суму не більше ніж 50 000 грн. (в еквіваленті), без права поповнення депозиту та без можливості дострокового розірвання.
Курс купівлі доларів США для розміщення на депозит станом на 13.09.22 становив 36,9343 грн. за 1 долар США.
Курс купівлі евро для розміщення на депозит станом на 13.09.22 становив 37,65 грн. за 1 евро.
Актуальний курс на дату здійснення операції можно дізнатися, звернувшись на відділення Банку.
Додаткова комісія за конвертацію коштів складає 1 % від суми гривень, спрямованої на купівлю валюти."
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:48

  Vorlon написав:
  МТБ БАНК написав:Але на даний момент на період воєнного стану будь-які виплати по кешбеку призупинені.

Большинство банков возобновили кэшбек с 1 сентября в связи с увеличением интерченджа и военное положение им не помеха...


МТБ БАНК також розглядає можливість повернення кешбеку. Як тільки буде позитивне рішення Правління Банку - обов'язково повідомимо додатково.
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