greenozon написав:МТБ БАНК додайте супер популярний і витребуваний сервіс - покупку валюти за гривню по курсу НБУ і на валютний 3 місячний депозит бажано онлайн в додатку чи ІБ
Дякуємо Вам за зворотній зв'язок. Така функція буде автоматизована та доступна в мобільному додатку МТВ360 незабаром, саме зараз знаходиться в розробці. Слідкуйте за оновленнями та новинами на офіційних каналах банку
Востаннє редагувалось МТБ БАНК в Вів 13 вер, 2022 15:34, всього редагувалось 1 раз.
greenozon написав:МТБ БАНК додайте супер популярний і витребуваний сервіс - покупку валюти за гривню по курсу НБУ і на валютний 3 місячний депозит бажано онлайн в додатку чи ІБ
Дякуємо Вам за зворотній зв'язок. Така функція буде автоматизована та доступна в мобільному додатку МТВ360 незабаром, саме зараз знаходиться в розробці. Слідкуйте за оновленнями та новинами на офіційних каналах банку
Так а не автомазированная функция без приложения уже есть? В отделении можно оформить?
greenozon написав:МТБ БАНК додайте супер популярний і витребуваний сервіс - покупку валюти за гривню по курсу НБУ і на валютний 3 місячний депозит бажано онлайн в додатку чи ІБ
Дякуємо Вам за зворотній зв'язок. Така функція буде автоматизована та доступна в мобільному додатку МТВ360 незабаром, саме зараз знаходиться в розробці. Слідкуйте за оновленнями та новинами на офіційних каналах банку
Так а не автомазированная функция без приложения уже есть? В отделении можно оформить?
Так, у відділенні банку можна купити валюту за курсом НБУ та розмістити на депозит мінімум 3 місяці. Послуга працює з липня 2022 року.
МТБ БАНК написав: Так, у відділенні банку можна купити валюту за курсом НБУ та розмістити на депозит мінімум 3 місяці. Послуга працює з липня 2022 року.
Не нашел на сайте информации по какому курсу можно купить? Есть ли комисии за зачисление денег, открытие счета, валютообмен, за снятие депозита в кассе по окончанию.. ?
На сайті банку цю інформацію відображено у депозиті "Строковий" https://www.mtb.ua/personal/deposits/item/srocnyj А саме наступний абзац: "Повідомляємо, що Клієнт має можливість здійснити купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку для розміщення на депозит "Строковий" строком від 3 місяців на суму не більше ніж 50 000 грн. (в еквіваленті), без права поповнення депозиту та без можливості дострокового розірвання. Курс купівлі доларів США для розміщення на депозит станом на 13.09.22 становив 36,9343 грн. за 1 долар США. Курс купівлі евро для розміщення на депозит станом на 13.09.22 становив 37,65 грн. за 1 евро. Актуальний курс на дату здійснення операції можно дізнатися, звернувшись на відділення Банку. Додаткова комісія за конвертацію коштів складає 1 % від суми гривень, спрямованої на купівлю валюти."
МТБ БАНК написав: Так, у відділенні банку можна купити валюту за курсом НБУ та розмістити на депозит мінімум 3 місяці. Послуга працює з липня 2022 року.
Не нашел на сайте информации по какому курсу можно купить? Есть ли комисии за зачисление денег, открытие счета, валютообмен, за снятие депозита в кассе по окончанию.. ?
На сайті банку цю інформацію відображено у депозиті "Строковий" https://www.mtb.ua/personal/deposits/item/srocnyj А саме наступний абзац: "Повідомляємо, що Клієнт має можливість здійснити купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку для розміщення на депозит "Строковий" строком від 3 місяців на суму не більше ніж 50 000 грн. (в еквіваленті), без права поповнення депозиту та без можливості дострокового розірвання. Курс купівлі доларів США для розміщення на депозит станом на 13.09.22 становив 36,9343 грн. за 1 долар США. Курс купівлі евро для розміщення на депозит станом на 13.09.22 становив 37,65 грн. за 1 евро. Актуальний курс на дату здійснення операції можно дізнатися, звернувшись на відділення Банку. Додаткова комісія за конвертацію коштів складає 1 % від суми гривень, спрямованої на купівлю валюти."
на горячке вообще не в курсе дела, переключают на отделение, мол там вам подскажут.. Там заявляют, что валютообмен 0,5 %
Словом, всё в лучших традициях гусарских банков Одни тарифы на сайте, другие на горячей линии, третьи в отделении