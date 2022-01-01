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Обслуговування в українських
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:23

  emeta написав:на горячке вообще не в курсе дела, переключают на отделение, мол там вам подскажут..
Там заявляют, что валютообмен 0,5 %

Словом, всё в лучших традициях гусарских банков
Одни тарифы на сайте, другие на горячей линии, третьи в отделении


зато доллары синие и новые
неудобно конечно, в Киеве отделение всего два
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:37

  cohan написав:
зато доллары синие и новые
неудобно конечно, в Киеве отделение всего два

и где второе? :roll:
J
 
Повідомлень: 5383
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  #<1 ... 4567
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