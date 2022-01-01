зато доллары синие и новые
неудобно конечно, в Киеве отделение всего два
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 16:23
зато доллары синие и новые
неудобно конечно, в Киеве отделение всего два
Додано: Чет 15 вер, 2022 17:37
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