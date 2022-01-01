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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 16:23
emeta написав:
на горячке вообще не в курсе дела, переключают на отделение, мол там вам подскажут..
Там заявляют, что валютообмен 0,5 %
Словом, всё в лучших традициях гусарских
банков
Одни тарифы на сайте, другие на горячей линии, третьи в отделении
зато доллары синие и новые
неудобно конечно, в Киеве отделение всего два
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cohan
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Додано: Чет 15 вер, 2022 17:37
cohan написав:
зато доллары синие и новые
неудобно конечно, в Киеве отделение всего два
и где второе?
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Додано: Чет 15 вер, 2022 20:51
cohan написав: emeta написав:
на горячке вообще не в курсе дела, переключают на отделение, мол там вам подскажут..
Там заявляют, что валютообмен 0,5 %
Словом, всё в лучших традициях гусарских
банков
Одни тарифы на сайте, другие на горячей линии, третьи в отделении
зато доллары синие и новые
неудобно конечно, в Киеве отделение всего два
вопрос не в их цвете, а в том будут ли их выдавать вообще.
сам купил у них валюту, и теперь ждёмс шелестения купюросчётной машинки.
если шо, то комиссия у них 0,5%, тоесть вносите 50250 в кассу и получаете 1353,75$ под депо на три месяца под 0,5% годовых
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deneg net
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