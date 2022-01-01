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Обслуговування в українських
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:23

  emeta написав:на горячке вообще не в курсе дела, переключают на отделение, мол там вам подскажут..
Там заявляют, что валютообмен 0,5 %

Словом, всё в лучших традициях гусарских банков
Одни тарифы на сайте, другие на горячей линии, третьи в отделении


зато доллары синие и новые
неудобно конечно, в Киеве отделение всего два
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:37

  cohan написав:
зато доллары синие и новые
неудобно конечно, в Киеве отделение всего два

и где второе? :roll:
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:51

  cohan написав:
  emeta написав:на горячке вообще не в курсе дела, переключают на отделение, мол там вам подскажут..
Там заявляют, что валютообмен 0,5 %

Словом, всё в лучших традициях гусарских банков
Одни тарифы на сайте, другие на горячей линии, третьи в отделении


зато доллары синие и новые
неудобно конечно, в Киеве отделение всего два

вопрос не в их цвете, а в том будут ли их выдавать вообще.
сам купил у них валюту, и теперь ждёмс шелестения купюросчётной машинки.
если шо, то комиссия у них 0,5%, тоесть вносите 50250 в кассу и получаете 1353,75$ под депо на три месяца под 0,5% годовых
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:01

  J написав:
  cohan написав:
зато доллары синие и новые
неудобно конечно, в Киеве отделение всего два

и где второе? :roll:


Центральне відділенні МТБ Банк у Києві знаходиnься за адресою вул. Євгена Коновальця, 15, корп.1, літера “А”. Бориспільске відділення тимчасова зачинено, у звязку із ситуацією у країні (на третьому поверсі пасажирського терміналу «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль»)
МТБ БАНК
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:16

МТБ БАНК
Дякую за відповідь, це і є "дуже мало". Можна ж орієнтуватися на дистанційні послуги, які є в інших банках? А поки чекаєм "вдосконалень", може відкриєте хочаб ще одне-два відділення у Києві?
Vesna
 
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