зато доллары синие и новые
неудобно конечно, в Киеве отделение всего два
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 16:23
зато доллары синие и новые
неудобно конечно, в Киеве отделение всего два
Додано: Чет 15 вер, 2022 17:37
Додано: Чет 15 вер, 2022 20:51
вопрос не в их цвете, а в том будут ли их выдавать вообще.
сам купил у них валюту, и теперь ждёмс шелестения купюросчётной машинки.
если шо, то комиссия у них 0,5%, тоесть вносите 50250 в кассу и получаете 1353,75$ под депо на три месяца под 0,5% годовых
Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:01
Центральне відділенні МТБ Банк у Києві знаходиnься за адресою вул. Євгена Коновальця, 15, корп.1, літера “А”. Бориспільске відділення тимчасова зачинено, у звязку із ситуацією у країні (на третьому поверсі пасажирського терміналу «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль»)
Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:16
МТБ БАНК
Дякую за відповідь, це і є "дуже мало". Можна ж орієнтуватися на дистанційні послуги, які є в інших банках? А поки чекаєм "вдосконалень", може відкриєте хочаб ще одне-два відділення у Києві?
Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:25
Обов'язково врахуємо ваше побажання і за першої ж можливості розширимо мережу філій у Києві
Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:33
Re: МТБ Банк
З 08.09.2022 р. тариф на купівлю, продаж валюти на міжбанку збільшено до 1%. Роботу з персоналом обов'язково проведемо
Дякуємо за Ваш коментар!
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