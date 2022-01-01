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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 жов, 2022 08:54
Занадто палевно і по незграбному.
Написали б краще просто пост про введення нової опції, а не розігрували сценки для малолітків.
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