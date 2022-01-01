RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
МТБ Банк

МТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:52

  auypo написав:Раніше через застосунок можна було сплатити штраф за порушення ПДР, підкажіть, чи плануєте поновити функцію і коли?


Дякуємо за запитання! Штрафи ПДР знову можна сплачувати у МТВ360. Сервіс став доступним з 04.10.2022 р. :D
МТБ БАНК
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 29
З нами з: 18.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 08:54

Re: МТБ Банк

Занадто палевно і по незграбному.
Написали б краще просто пост про введення нової опції, а не розігрували сценки для малолітків.
Примат
 
Повідомлень: 203
З нами з: 09.12.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:11

  Примат написав:Занадто палевно і по незграбному.
Написали б краще просто пост про введення нової опції, а не розігрували сценки для малолітків.


Підкажіть будь ласка, якого сервісу чи послуги стосується ваш коментар? :wink:
Якщо йдеться про відновлення можливості сплачувати штрафи ПДР у МТВ360, то це не нова послуга. Раніше через ситуацію в країні таку можливість було закрито на державному рівні. І тільки недавно це стало знову можливо. Саме тому ми акцентуємо на відновленні сервісу
МТБ БАНК
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 29
З нами з: 18.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:01

МТБ БАНК
Дякую. Але не можу в застосунку відкрити, не спрацьовує пошук, тому власне і виникло питання. Може там якась технічна проблема.
auypo
 
Повідомлень: 5
З нами з: 18.08.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПроКредит Банк 1 ... 12, 13, 14
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
133 97657
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 жов, 2022 05:01
Investor_K
Юнекс Банк 1 ... 9, 10, 11
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
107 50438
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 жов, 2022 00:47
IMPRINTER
Альфа-Банк 1 ... 507, 508, 509
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5085 2010758
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 жов, 2022 21:44
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.