Дякуємо за запитання! Штрафи ПДР знову можна сплачувати у МТВ360. Сервіс став доступним з 04.10.2022 р.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:52
Додано: Чет 13 жов, 2022 08:54
Re: МТБ Банк
Занадто палевно і по незграбному.
Написали б краще просто пост про введення нової опції, а не розігрували сценки для малолітків.
Додано: Чет 13 жов, 2022 10:11
Підкажіть будь ласка, якого сервісу чи послуги стосується ваш коментар?
Якщо йдеться про відновлення можливості сплачувати штрафи ПДР у МТВ360, то це не нова послуга. Раніше через ситуацію в країні таку можливість було закрито на державному рівні. І тільки недавно це стало знову можливо. Саме тому ми акцентуємо на відновленні сервісу
Додано: Чет 13 жов, 2022 15:01
МТБ БАНК
Дякую. Але не можу в застосунку відкрити, не спрацьовує пошук, тому власне і виникло питання. Може там якась технічна проблема.
Додано: Чет 13 жов, 2022 19:35
Будь ласка, напишіть у службу підтримки застосунку МТВ360 або в особисті повідомлення надайте ваш контактний телефон. З вами зв'яжеться наш спеціаліст і обов'язково допоможе вирішити ситуацію у короткий термін.
Також ви можете зателефонувати на гарячу лінію та попросии з'єднати зі спеціалістом по мобільному застосунку
Додано: Чет 13 жов, 2022 20:33
МТБ БАНК
Скажите, пожалуйста, банк сможет выдать валюту наличными после окончания депозита, который открыт валютой купленной на межбанке, или будут проблемы с наличныной валютой, как у привата?
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