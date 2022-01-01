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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:52

  auypo написав:Раніше через застосунок можна було сплатити штраф за порушення ПДР, підкажіть, чи плануєте поновити функцію і коли?


Дякуємо за запитання! Штрафи ПДР знову можна сплачувати у МТВ360. Сервіс став доступним з 04.10.2022 р. :D
МТБ БАНК
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 08:54

Re: МТБ Банк

Занадто палевно і по незграбному.
Написали б краще просто пост про введення нової опції, а не розігрували сценки для малолітків.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:11

  Примат написав:Занадто палевно і по незграбному.
Написали б краще просто пост про введення нової опції, а не розігрували сценки для малолітків.


Підкажіть будь ласка, якого сервісу чи послуги стосується ваш коментар? :wink:
Якщо йдеться про відновлення можливості сплачувати штрафи ПДР у МТВ360, то це не нова послуга. Раніше через ситуацію в країні таку можливість було закрито на державному рівні. І тільки недавно це стало знову можливо. Саме тому ми акцентуємо на відновленні сервісу
МТБ БАНК
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:01

МТБ БАНК
Дякую. Але не можу в застосунку відкрити, не спрацьовує пошук, тому власне і виникло питання. Може там якась технічна проблема.
auypo
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 19:35

  auypo написав:МТБ БАНК
Дякую. Але не можу в застосунку відкрити, не спрацьовує пошук, тому власне і виникло питання. Може там якась технічна проблема.


Будь ласка, напишіть у службу підтримки застосунку МТВ360 або в особисті повідомлення надайте ваш контактний телефон. З вами зв'яжеться наш спеціаліст і обов'язково допоможе вирішити ситуацію у короткий термін.
Також ви можете зателефонувати на гарячу лінію та попросии з'єднати зі спеціалістом по мобільному застосунку
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 20:33

МТБ БАНК
Скажите, пожалуйста, банк сможет выдать валюту наличными после окончания депозита, который открыт валютой купленной на межбанке, или будут проблемы с наличныной валютой, как у привата?
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:34

  deneg net написав:МТБ БАНК
Скажите, пожалуйста, банк сможет выдать валюту наличными после окончания депозита, который открыт валютой купленной на межбанке, или будут проблемы с наличныной валютой, как у привата?


сможет
тут аккуратно все
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 10:28

МТБ БАНК
Дякую за відповідь і рекоменації. Перевстановили застосунок, все працює👍
auypo
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 09:32

  cohan написав:
  deneg net написав:МТБ БАНК
Скажите, пожалуйста, банк сможет выдать валюту наличными после окончания депозита, который открыт валютой купленной на межбанке, или будут проблемы с наличныной валютой, как у привата?

сможет
тут аккуратно все
ну, за "аккуратно все" таки имею и другой персональный экспириенс :mrgreen:

сможет, именно если/когда захочет :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 09:39

  deneg net написав:МТБ БАНК
Скажите, пожалуйста, банк сможет выдать валюту наличными после окончания депозита, который открыт валютой купленной на межбанке, или будут проблемы с наличныной валютой, как у привата?


Ситуація в МТБ БАНК із готівковою валютою зараз є стабільною, ми повертаємо депозити у валюті розміщення.
МТБ БАНК
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