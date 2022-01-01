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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 жов, 2022 10:12
МТБ БАНК написав: deneg net написав:МТБ БАНК
Скажите, пожалуйста, банк сможет выдать валюту наличными после окончания депозита, который открыт валютой купленной на межбанке, или будут проблемы с наличныной валютой, как у привата?
Ситуація в МТБ БАНК із готівковою валютою зараз є стабільною, ми повертаємо депозити у валюті розміщення.
Питання виключно про емісійний безготівковий бакс
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