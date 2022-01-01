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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:12

  МТБ БАНК написав:
  deneg net написав:МТБ БАНК
Скажите, пожалуйста, банк сможет выдать валюту наличными после окончания депозита, который открыт валютой купленной на межбанке, или будут проблемы с наличныной валютой, как у привата?


Ситуація в МТБ БАНК із готівковою валютою зараз є стабільною, ми повертаємо депозити у валюті розміщення.

Питання виключно про емісійний безготівковий бакс
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:14

  sens написав:
  МТБ БАНК написав:
  deneg net написав:МТБ БАНК
Скажите, пожалуйста, банк сможет выдать валюту наличными после окончания депозита, который открыт валютой купленной на межбанке, или будут проблемы с наличныной валютой, как у привата?


Ситуація в МТБ БАНК із готівковою валютою зараз є стабільною, ми повертаємо депозити у валюті розміщення.

Питання виключно про емісійний безготівковий бакс


а що ви вкладаєте в термін "емісійний"
хіба бувають не-емісійні гроші?
greenozon
 
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