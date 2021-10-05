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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 жов, 2022 10:12
МТБ БАНК написав: deneg net написав:МТБ БАНК
Скажите, пожалуйста, банк сможет выдать валюту наличными после окончания депозита, который открыт валютой купленной на межбанке, или будут проблемы с наличныной валютой, как у привата?
Ситуація в МТБ БАНК із готівковою валютою зараз є стабільною, ми повертаємо депозити у валюті розміщення.
Питання виключно про емісійний безготівковий бакс
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sens
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Додано: Вів 18 жов, 2022 13:14
sens написав: МТБ БАНК написав: deneg net написав:МТБ БАНК
Скажите, пожалуйста, банк сможет выдать валюту наличными после окончания депозита, который открыт валютой купленной на межбанке, или будут проблемы с наличныной валютой, как у привата?
Ситуація в МТБ БАНК із готівковою валютою зараз є стабільною, ми повертаємо депозити у валюті розміщення.
Питання виключно про емісійний безготівковий бакс
а що ви вкладаєте в термін "емісійний"
хіба бувають не-емісійні гроші?
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greenozon
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Додано: Вів 18 жов, 2022 21:37
greenozon написав:
що ви вкладаєте в термін "емісійний"
хіба бувають не-емісійні гроші?
Эмиссионными обычно называют те купюры, которые ещё не были в обращении.
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lara_08
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Додано: Вів 18 жов, 2022 21:54
lara_08 написав: greenozon написав:
що ви вкладаєте в термін "емісійний"
хіба бувають не-емісійні гроші?
Эмиссионными обычно называют те купюры, которые ещё не были в обращении.
а що таке "емісійний безготівковий
бакс" ?
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Додано: Суб 29 жов, 2022 00:46
lara_08 написав: greenozon написав:
що ви вкладаєте в термін "емісійний"
хіба бувають не-емісійні гроші?
Эмиссионными обычно называют те купюры, которые ещё не были в обращении.
если судить по довоенной ситуации, то с наличной валютой тут всегда было шикардос вплане ее наличия, никогда не заказывал и всегда была ... НО, походу синих долларов тут никогда не видели и не знают, что после 2006 года доллары продолжали печатать - всегда только белые и то всегда то что давали процентов 30 отбраковывал и просил заменить, что с очень недовольным лицом ... аналогично ив Аккорде - только белые с качеством на гране, но это понятно ...
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Додано: Суб 29 жов, 2022 03:55
IMPRINTER написав: lara_08 написав: greenozon написав:
що ви вкладаєте в термін "емісійний"
хіба бувають не-емісійні гроші?
Эмиссионными обычно называют те купюры, которые ещё не были в обращении.
если судить по довоенной ситуации, то с наличной валютой тут всегда было шикардос вплане ее наличия, никогда не заказывал и всегда была ... НО, походу синих долларов тут никогда не видели и не знают, что после 2006 года доллары продолжали печатать - всегда только белые и то всегда то что давали процентов 30 отбраковывал и просил заменить, что с очень недовольным лицом ... аналогично ив Аккорде - только белые с качеством на гране, но это понятно ...
В Одесі завжди була свіжа готівка
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:22
sens
ну в Одессе ГО, в Харькове всегда выдавали белые ... но они всегда были в наличии ) как в том анекдоте, когда председатель колхоза собрал колхозникам и сказал - у меня для вас две новости хорошая и плохая с какой начать? (ну традиционно - с плохой):
- в этом году у нас практически нет урожая, так что весь год будем есть гамно!
- а какая хорошая?
- его будет много!
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Додано: Пон 31 жов, 2022 23:32
IMPRINTER написав: lara_08 написав: greenozon написав:
що ви вкладаєте в термін "емісійний"
хіба бувають не-емісійні гроші?
Эмиссионными обычно называют те купюры, которые ещё не были в обращении.
если судить по довоенной ситуации, то с наличной валютой тут всегда было шикардос вплане ее наличия, никогда не заказывал и всегда была ... НО, походу синих долларов тут никогда не видели и не знают, что после 2006 года доллары продолжали печатать - всегда только белые и то всегда то что давали процентов 30 отбраковывал и просил заменить, что с очень недовольным лицом ... аналогично ив Аккорде - только белые с качеством на гране, но это понятно ...
на Победы отдавали вполне синие, на продажу даже были
на Щорса - да, есть тенденция впарить неликвид
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