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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910>

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МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:12

  МТБ БАНК написав:
  deneg net написав:МТБ БАНК
Скажите, пожалуйста, банк сможет выдать валюту наличными после окончания депозита, который открыт валютой купленной на межбанке, или будут проблемы с наличныной валютой, как у привата?


Ситуація в МТБ БАНК із готівковою валютою зараз є стабільною, ми повертаємо депозити у валюті розміщення.

Питання виключно про емісійний безготівковий бакс
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:14

  sens написав:
  МТБ БАНК написав:
  deneg net написав:МТБ БАНК
Скажите, пожалуйста, банк сможет выдать валюту наличными после окончания депозита, который открыт валютой купленной на межбанке, или будут проблемы с наличныной валютой, как у привата?


Ситуація в МТБ БАНК із готівковою валютою зараз є стабільною, ми повертаємо депозити у валюті розміщення.

Питання виключно про емісійний безготівковий бакс


а що ви вкладаєте в термін "емісійний"
хіба бувають не-емісійні гроші?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:37

Re: МТБ Банк

  greenozon написав:що ви вкладаєте в термін "емісійний"
хіба бувають не-емісійні гроші?

Эмиссионными обычно называют те купюры, которые ещё не были в обращении.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:54

  lara_08 написав:
  greenozon написав:що ви вкладаєте в термін "емісійний"
хіба бувають не-емісійні гроші?

Эмиссионными обычно называют те купюры, которые ещё не были в обращении.

а що таке "емісійний безготівковий бакс" ?
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 00:46

  lara_08 написав:
  greenozon написав:що ви вкладаєте в термін "емісійний"
хіба бувають не-емісійні гроші?

Эмиссионными обычно называют те купюры, которые ещё не были в обращении.


если судить по довоенной ситуации, то с наличной валютой тут всегда было шикардос вплане ее наличия, никогда не заказывал и всегда была ... НО, походу синих долларов тут никогда не видели и не знают, что после 2006 года доллары продолжали печатать - всегда только белые и то всегда то что давали процентов 30 отбраковывал и просил заменить, что с очень недовольным лицом ... аналогично ив Аккорде - только белые с качеством на гране, но это понятно ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 03:55

  IMPRINTER написав:
  lara_08 написав:
  greenozon написав:що ви вкладаєте в термін "емісійний"
хіба бувають не-емісійні гроші?

Эмиссионными обычно называют те купюры, которые ещё не были в обращении.


если судить по довоенной ситуации, то с наличной валютой тут всегда было шикардос вплане ее наличия, никогда не заказывал и всегда была ... НО, походу синих долларов тут никогда не видели и не знают, что после 2006 года доллары продолжали печатать - всегда только белые и то всегда то что давали процентов 30 отбраковывал и просил заменить, что с очень недовольным лицом ... аналогично ив Аккорде - только белые с качеством на гране, но это понятно ...

В Одесі завжди була свіжа готівка
sens
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:22

sens

ну в Одессе ГО, в Харькове всегда выдавали белые ... но они всегда были в наличии ) как в том анекдоте, когда председатель колхоза собрал колхозникам и сказал - у меня для вас две новости хорошая и плохая с какой начать? (ну традиционно - с плохой):
- в этом году у нас практически нет урожая, так что весь год будем есть гамно!
- а какая хорошая?
- его будет много!
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:32

  IMPRINTER написав:
  lara_08 написав:
  greenozon написав:що ви вкладаєте в термін "емісійний"
хіба бувають не-емісійні гроші?

Эмиссионными обычно называют те купюры, которые ещё не были в обращении.


если судить по довоенной ситуации, то с наличной валютой тут всегда было шикардос вплане ее наличия, никогда не заказывал и всегда была ... НО, походу синих долларов тут никогда не видели и не знают, что после 2006 года доллары продолжали печатать - всегда только белые и то всегда то что давали процентов 30 отбраковывал и просил заменить, что с очень недовольным лицом ... аналогично ив Аккорде - только белые с качеством на гране, но это понятно ...


на Победы отдавали вполне синие, на продажу даже были
на Щорса - да, есть тенденция впарить неликвид
cohan
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А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?
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  la9 написав:А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?

Тут интересный курс по соц.доллару?
lloydbanksua
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