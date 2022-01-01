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Обслуговування в українських
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 21:10

  lloydbanksua написав:
  la9 написав:А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?
Тут интересный курс по соц.доллару?
вполне: сегодня в десятке лидеров, конечно если речь именно о $_100К_конвертдепо ( и в пятерке - если по € )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 21:13

  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:
  la9 написав:А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?
Тут интересный курс по соц.доллару?
вполне: в десятке лидеров, конечно если речь именно о $_100К_конвертдепо ( и в пятерке - по € )

Только в такой сумме и есть смысл размещения. Но по самому курсу, я так понимаю, у Изи самый выгодный, правда, после их ситуации с не работающим приложением, что-то не особо хочется с ними связываться, да ещё и попробуй снять ещё после окончания.
lloydbanksua
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  #<1 ... 78910
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