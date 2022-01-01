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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лис, 2022 21:10
lloydbanksua написав: la9 написав:
А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?
Тут интересный курс по соц.доллару?
вполне: сегодня
в десятке лидеров, конечно если речь именно о $_100К_конвертдепо ( и в пятерке - если по € )
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flysoulfly
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Додано: Сер 02 лис, 2022 21:13
flysoulfly написав: lloydbanksua написав: la9 написав:
А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?
Тут интересный курс по соц.доллару?
вполне: в десятке лидеров, конечно если речь именно о $_100К_конвертдепо ( и в пятерке - по € )
Только в такой сумме и есть смысл размещения. Но по самому курсу, я так понимаю, у Изи самый выгодный, правда, после их ситуации с не работающим приложением, что-то не особо хочется с ними связываться, да ещё и попробуй снять ещё после окончания.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 02 лис, 2022 23:08
lloydbanksua написав: la9 написав:
А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?
Тут интересный курс по соц.доллару?
37.30 если верить Mustbe
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cohan
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Додано: Сер 02 лис, 2022 23:44
cohan написав: lloydbanksua написав:
Тут интересный курс по соц.доллару?
37.30 если верить Mustbe
Так это просто НБУ+1% + 1%(комис банки)
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mustbe
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