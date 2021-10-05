RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
МТБ Банк

МТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 21:10

  lloydbanksua написав:
  la9 написав:А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?
Тут интересный курс по соц.доллару?
вполне: сегодня в десятке лидеров, конечно если речь именно о $_100К_конвертдепо ( и в пятерке - если по € )
flysoulfly
 
Повідомлень: 1053
З нами з: 13.01.09
Подякував: 472 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 21:13

  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:
  la9 написав:А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?
Тут интересный курс по соц.доллару?
вполне: в десятке лидеров, конечно если речь именно о $_100К_конвертдепо ( и в пятерке - по € )

Только в такой сумме и есть смысл размещения. Но по самому курсу, я так понимаю, у Изи самый выгодный, правда, после их ситуации с не работающим приложением, что-то не особо хочется с ними связываться, да ещё и попробуй снять ещё после окончания.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 22.04.20
Подякував: 56 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 23:08

  lloydbanksua написав:
  la9 написав:А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?

Тут интересный курс по соц.доллару?


37.30 если верить Mustbe
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4704
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 23:44

  cohan написав:
  lloydbanksua написав:Тут интересный курс по соц.доллару?

37.30 если верить Mustbe

Так это просто НБУ+1% + 1%(комис банки)
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6534
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 07:36

  mustbe написав:,
Так это просто НБУ+1% + 1%(комис банки)

один + 1% - это комис банки
а второй + 1% - это чья комисия ?
J
 
Повідомлень: 5470
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 08:56

  J написав:
  mustbe написав:,
Так это просто НБУ+1% + 1%(комис банки)

один + 1% - это комис банки
а второй + 1% - это чья комисия ?

Можно сказать, что НБУ, так как стандартный курс покупки на межбанке - НБУ+1%, то есть
36.5686 + 1% = 36.9343
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6534
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Djus, S i m і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 535, 536, 537
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5364 2160388
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лис, 2022 08:15
mephala
Банк Власний Рахунок 1 ... 78, 79, 80
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
790 626574
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лис, 2022 01:28
Sain_повернувся
ОТП БАНК 1 ... 23, 24, 25
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
249 136209
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 лис, 2022 23:07
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.