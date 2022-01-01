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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 21:10

  lloydbanksua написав:
  la9 написав:А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?
Тут интересный курс по соц.доллару?
вполне: сегодня в десятке лидеров, конечно если речь именно о $_100К_конвертдепо ( и в пятерке - если по € )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 21:13

  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:
  la9 написав:А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?
Тут интересный курс по соц.доллару?
вполне: в десятке лидеров, конечно если речь именно о $_100К_конвертдепо ( и в пятерке - по € )

Только в такой сумме и есть смысл размещения. Но по самому курсу, я так понимаю, у Изи самый выгодный, правда, после их ситуации с не работающим приложением, что-то не особо хочется с ними связываться, да ещё и попробуй снять ещё после окончания.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 23:08

  lloydbanksua написав:
  la9 написав:А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?

Тут интересный курс по соц.доллару?


37.30 если верить Mustbe
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 23:44

  cohan написав:
  lloydbanksua написав:Тут интересный курс по соц.доллару?

37.30 если верить Mustbe

Так это просто НБУ+1% + 1%(комис банки)
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 07:36

  mustbe написав:,
Так это просто НБУ+1% + 1%(комис банки)

один + 1% - это комис банки
а второй + 1% - это чья комисия ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 08:56

  J написав:
  mustbe написав:,
Так это просто НБУ+1% + 1%(комис банки)

один + 1% - это комис банки
а второй + 1% - это чья комисия ?

Можно сказать, что НБУ, так как стандартный курс покупки на межбанке - НБУ+1%, то есть
36.5686 + 1% = 36.9343
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 09:09

  la9 написав:А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?


Вибір депозиту залежить від ваших вподобань та цілей :) Якщо в планах накопичувати, тоді є депозит Накопичувальний. Якщо тимчасово тоді депозит 10-ка, якщо без поповнення тоді депозит Строковий.

Також за валютними депозитами є стандартні або депозит під купівлю долара на міжбанку та з розміщенням від 3-х міс.
Докладніше на сайті https://www.mtb.ua/personal/deposits
МТБ БАНК
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:36

МТБ БАНК
Підкажіть, в Євро так само можна відкривати депозит за гривні? І де можна побачити курс?
Vesna
 
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