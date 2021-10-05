МТБ Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 лис, 2022 21:10
lloydbanksua написав: la9 написав:
А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?
Тут интересный курс по соц.доллару?
вполне:
сегодня
в десятке лидеров, конечно если речь именно о $_100К_конвертдепо ( и в пятерке - если по € )
flysoulfly
Повідомлень: 1058
З нами з: 13.01.09
Подякував: 475 раз.
Подякували: 49 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 лис, 2022 21:13
flysoulfly написав: lloydbanksua написав: la9 написав:
А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?
Тут интересный курс по соц.доллару?
вполне: в десятке лидеров, конечно если речь именно о $_100К_конвертдепо ( и в пятерке - по € )
Только в такой сумме и есть смысл размещения. Но по самому курсу, я так понимаю, у Изи самый выгодный, правда, после их ситуации с не работающим приложением, что-то не особо хочется с ними связываться, да ещё и попробуй снять ещё после окончания.
lloydbanksua
Повідомлень: 1222
З нами з: 22.04.20
Подякував: 56 раз.
Подякували: 126 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 лис, 2022 23:08
lloydbanksua написав: la9 написав:
А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?
Тут интересный курс по соц.доллару?
37.30 если верить Mustbe
cohan
Повідомлень: 4705
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 383 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 лис, 2022 23:44
cohan написав: lloydbanksua написав:
Тут интересный курс по соц.доллару?
37.30 если верить Mustbe
Так это просто НБУ+1% + 1%(комис банки)
mustbe
Повідомлень: 6535
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 879 раз.
Профіль
1
2
Додано: Чет 03 лис, 2022 07:36
mustbe написав:
,
Так это просто НБУ+1% + 1%(комис банки)
один + 1% - это комис банки
а второй + 1% - это чья комисия ?
J
Повідомлень: 5473
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 274 раз.
Профіль
Додано: Чет 03 лис, 2022 08:56
J написав: mustbe написав:
,
Так это просто НБУ+1% + 1%(комис банки)
один + 1% - это комис банки
а второй + 1% - это чья комисия ?
Можно сказать, что НБУ, так как стандартный курс покупки на межбанке - НБУ+1%, то есть
36.5686 + 1% = 36.9343
mustbe
Повідомлень: 6535
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 879 раз.
Профіль
1
2
Додано: П'ят 04 лис, 2022 09:09
la9 написав:
А что посоветуете открыть для гривны и социального доллара новому клиенту?
Вибір депозиту залежить від ваших вподобань та цілей
Якщо в планах накопичувати, тоді є депозит Накопичувальний. Якщо тимчасово тоді депозит 10-ка, якщо без поповнення тоді депозит Строковий.
Також за валютними депозитами є стандартні або депозит під купівлю долара на міжбанку та з розміщенням від 3-х міс.
Докладніше на сайті
https://www.mtb.ua/personal/deposits
МТБ БАНК
Представник банку
Повідомлень: 32
З нами з: 18.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
Профіль
Додано: П'ят 04 лис, 2022 10:36
МТБ БАНК Підкажіть, в Євро так само можна відкривати депозит за гривні? І де можна побачити курс?
Vesna
Повідомлень: 12
З нами з: 03.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:17
Vesna написав:
Підкажіть, в Євро так само можна відкривати депозит за гривні? І де можна побачити курс?
этот курс открытия за гривни евродепозита
сегодня
тут вообще заманчив -
https://mustbe.ml/tables/club100k?eur
- что даже пугает (меня)
И вообще, судя по их курсам - наверное МТБ банк
ОЧЕНЬ нуждается
в дешевых деньгах
flysoulfly
Повідомлень: 1058
З нами з: 13.01.09
Подякував: 475 раз.
Подякували: 49 раз.
Профіль
Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:40
В приложении даёт открыть с минимальной суммой 500$
arkavs
Повідомлень: 455
З нами з: 11.06.15
Подякував: 829 раз.
Подякували: 47 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
429
279624
П'ят 04 лис, 2022 13:54 klug
546
507914
П'ят 04 лис, 2022 11:36 la9
792
632111
П'ят 04 лис, 2022 11:30 Фантом