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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лис, 2022 10:31
arkavs написав:
В приложении даёт открыть с минимальной суммой 500$
Именно конвертационный уже можно открыть в аппке?
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