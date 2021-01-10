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Обслуговування в українських
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 10:31

  arkavs написав:В приложении даёт открыть с минимальной суммой 500$

Именно конвертационный уже можно открыть в аппке?
la9
 
Повідомлень: 2302
З нами з: 02.07.09
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  #<1 ... 891011
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