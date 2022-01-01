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Обслуговування в українських
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 10:31

  arkavs написав:В приложении даёт открыть с минимальной суммой 500$

Именно конвертационный уже можно открыть в аппке?
la9
 
Повідомлень: 2302
З нами з: 02.07.09
Подякував: 438 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 22:58

  la9 написав:Именно конвертационный уже можно открыть в аппке?

Скорее всего это не конвертационный
Т.к. пишет у вас нет валютных карт
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 457
З нами з: 11.06.15
Подякував: 832 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 12:03

flysoulfly
Дякую, на сайті курс від 5.10( Не розумію, чому не оновлюють.
Та наче не в них одних такий курс.
Vesna
 
Повідомлень: 13
З нами з: 03.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 891011
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