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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лис, 2022 10:31
arkavs написав:
В приложении даёт открыть с минимальной суммой 500$
Именно конвертационный уже можно открыть в аппке?
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la9
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:58
la9 написав:
Именно конвертационный уже можно открыть в аппке?
Скорее всего это не конвертационный
Т.к. пишет у вас нет валютных карт
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arkavs
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Додано: Пон 07 лис, 2022 12:03
flysoulfly
Дякую, на сайті курс від 5.10( Не розумію, чому не оновлюють.
Та наче не в них одних такий курс.
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Vesna
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