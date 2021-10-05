Именно конвертационный уже можно открыть в аппке?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лис, 2022 10:31
Додано: Суб 05 лис, 2022 22:58
Додано: Пон 07 лис, 2022 12:03
flysoulfly
Дякую, на сайті курс від 5.10( Не розумію, чому не оновлюють.
Та наче не в них одних такий курс.
Додано: Вів 15 лис, 2022 08:08
Вклад "В десятку"
Открыл депо на 10 дней. Убрал автопродление. Через 10 дней на карту упали только %. Кнопки закрытия депозита или перевода тела депо на карту - нет. В результате даже при выключенном автопродлении депозит сам продлился на второй срок. И кнопку автопродление сразу включили ))). Грубо играете. Это доверие к вам не повышает
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