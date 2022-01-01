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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

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МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 10:31

  arkavs написав:В приложении даёт открыть с минимальной суммой 500$

Именно конвертационный уже можно открыть в аппке?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 22:58

  la9 написав:Именно конвертационный уже можно открыть в аппке?

Скорее всего это не конвертационный
Т.к. пишет у вас нет валютных карт
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 12:03

flysoulfly
Дякую, на сайті курс від 5.10( Не розумію, чому не оновлюють.
Та наче не в них одних такий курс.
Vesna
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 08:08

Вклад "В десятку"

Открыл депо на 10 дней. Убрал автопродление. Через 10 дней на карту упали только %. Кнопки закрытия депозита или перевода тела депо на карту - нет. В результате даже при выключенном автопродлении депозит сам продлился на второй срок. И кнопку автопродление сразу включили ))). Грубо играете. Это доверие к вам не повышает
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:58

  МТБ БАНК написав:
  deneg net написав:МТБ БАНК
Скажите, пожалуйста, банк сможет выдать валюту наличными после окончания депозита, который открыт валютой купленной на межбанке, или будут проблемы с наличныной валютой, как у привата?


Ситуація в МТБ БАНК із готівковою валютою зараз є стабільною, ми повертаємо депозити у валюті розміщення.

Так и есть, получил всё новенькими купюрами. Единственное уточнение: нужно заказывать денежку заранее.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:07

  arkavs написав:Открыл депо на 10 дней. Убрал автопродление. Через 10 дней на карту упали только %. Кнопки закрытия депозита или перевода тела депо на карту - нет. В результате даже при выключенном автопродлении депозит сам продлился на второй срок. И кнопку автопродление сразу включили ))). Грубо играете
помню, вроде... автопродление "10-ки" можно было отключить не позже 2-х (рабочих?)дней до конца. Наверное и сейчас так (у меня ни приложения ни депо сейчас нет) - наверное кнопка "пропадет" за 1 день до конца.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:14

  arkavs написав:Открыл депо на 10 дней. Убрал автопродление. Через 10 дней на карту упали только %. Кнопки закрытия депозита или перевода тела депо на карту - нет. В результате даже при выключенном автопродлении депозит сам продлился на второй срок. И кнопку автопродление сразу включили ))). Грубо играете. Это доверие к вам не повышает


Дякуємо що звернули увагу та повідомили. При відкритті депозиту клієнту надається можливість одразу проставити відмітку про бажання пролонгувати/непролонгувати депозит після його закінчення.

Потім, у період дії угоди, клієнт може керувати автопролонгацією в МТВ360 (прибрати/установити) у будь-який час, але не пізніше ніж за 1 календарний день до дати закінчення депозиту. Це додатково прописано у оферті.

Якщо клієнт хоче повернути депозит, за 1 день до дати закінчення він вимикає пролонгацію і наступного дня гроші повертаються вранці. Якщо пролонгація не вимкнена, клієнту надається цілий день для повернення коштів у відділенні і тільки в кінці дня угода лонгується на новий термін.

Якщо через 10 днів впали лише %, то угода пішла на продовження. Якщо клієнт хоче скасувати автопролонгацію в день закінчення угоди, то такої можливості справді не було. Забрати кошти у разі можна у відділенні банку. Написали вам звернення в особисті повідомлення. Будемо вдячні за зворотній зв'язок :D
МТБ БАНК
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:09

Re: МТБ Банк

Отключил автопродление сразу. Депозит все равно продлился. Причем продлевается с включенным автопродлением. Отключил его снова!
Посмотрим как сработает в этот раз...
Слава богу, что депо на 10 дней
Всем спасибо за ответы
arkavs
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