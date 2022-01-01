RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
МТБ Банк

МТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 10:31

  arkavs написав:В приложении даёт открыть с минимальной суммой 500$

Именно конвертационный уже можно открыть в аппке?
la9
 
Повідомлень: 2336
З нами з: 02.07.09
Подякував: 447 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 22:58

  la9 написав:Именно конвертационный уже можно открыть в аппке?

Скорее всего это не конвертационный
Т.к. пишет у вас нет валютных карт
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 11.06.15
Подякував: 835 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 12:03

flysoulfly
Дякую, на сайті курс від 5.10( Не розумію, чому не оновлюють.
Та наче не в них одних такий курс.
Vesna
 
Повідомлень: 14
З нами з: 03.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 08:08

Вклад "В десятку"

Открыл депо на 10 дней. Убрал автопродление. Через 10 дней на карту упали только %. Кнопки закрытия депозита или перевода тела депо на карту - нет. В результате даже при выключенном автопродлении депозит сам продлился на второй срок. И кнопку автопродление сразу включили ))). Грубо играете. Это доверие к вам не повышает
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 11.06.15
Подякував: 835 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:58

  МТБ БАНК написав:
  deneg net написав:МТБ БАНК
Скажите, пожалуйста, банк сможет выдать валюту наличными после окончания депозита, который открыт валютой купленной на межбанке, или будут проблемы с наличныной валютой, как у привата?


Ситуація в МТБ БАНК із готівковою валютою зараз є стабільною, ми повертаємо депозити у валюті розміщення.

Так и есть, получил всё новенькими купюрами. Единственное уточнение: нужно заказывать денежку заранее.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2811
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:07

  arkavs написав:Открыл депо на 10 дней. Убрал автопродление. Через 10 дней на карту упали только %. Кнопки закрытия депозита или перевода тела депо на карту - нет. В результате даже при выключенном автопродлении депозит сам продлился на второй срок. И кнопку автопродление сразу включили ))). Грубо играете
помню, вроде... автопродление "10-ки" можно было отключить не позже 2-х (рабочих?)дней до конца. Наверное и сейчас так (у меня ни приложения ни депо сейчас нет) - наверное кнопка "пропадет" за 1 день до конца.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 13.01.09
Подякував: 538 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:14

  arkavs написав:Открыл депо на 10 дней. Убрал автопродление. Через 10 дней на карту упали только %. Кнопки закрытия депозита или перевода тела депо на карту - нет. В результате даже при выключенном автопродлении депозит сам продлился на второй срок. И кнопку автопродление сразу включили ))). Грубо играете. Это доверие к вам не повышает


Дякуємо що звернули увагу та повідомили. При відкритті депозиту клієнту надається можливість одразу проставити відмітку про бажання пролонгувати/непролонгувати депозит після його закінчення.

Потім, у період дії угоди, клієнт може керувати автопролонгацією в МТВ360 (прибрати/установити) у будь-який час, але не пізніше ніж за 1 календарний день до дати закінчення депозиту. Це додатково прописано у оферті.

Якщо клієнт хоче повернути депозит, за 1 день до дати закінчення він вимикає пролонгацію і наступного дня гроші повертаються вранці. Якщо пролонгація не вимкнена, клієнту надається цілий день для повернення коштів у відділенні і тільки в кінці дня угода лонгується на новий термін.

Якщо через 10 днів впали лише %, то угода пішла на продовження. Якщо клієнт хоче скасувати автопролонгацію в день закінчення угоди, то такої можливості справді не було. Забрати кошти у разі можна у відділенні банку. Написали вам звернення в особисті повідомлення. Будемо вдячні за зворотній зв'язок :D
МТБ БАНК
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 33
З нами з: 18.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:09

Re: МТБ Банк

Отключил автопродление сразу. Депозит все равно продлился. Причем продлевается с включенным автопродлением. Отключил его снова!
Посмотрим как сработает в этот раз...
Слава богу, что депо на 10 дней
Всем спасибо за ответы
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 11.06.15
Подякував: 835 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 12:13

О! МТБ банкоматний роумінг підключив, нарешті зреагували, довше за всіх думали
Vesna
 
Повідомлень: 14
З нами з: 03.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, motosmile і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 283, 284, 285
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2840 1632089
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 гру, 2022 12:17
lloydbanksua
А-Банк 1 ... 59, 60, 61
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
606 612170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 гру, 2022 03:35
flysoulfly
Піреус Банк МКБ 1 ... 8, 9, 10
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
99 99896
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 гру, 2022 21:25
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.