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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 гру, 2022 15:37
Vesna написав:
О! МТБ банкоматний роумінг підключив, нарешті зреагували, довше за всіх думали
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