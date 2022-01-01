Лучше бы старлинк
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 гру, 2022 15:37
Додано: Чет 22 гру, 2022 10:18
Глобальну супутникову систему Starlink вже закуплено банком для Херсона та Одеси. У січні очікуємо на постачання ще 11 систем для решти великих відділень МТБ Банку по всій Україні.
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|