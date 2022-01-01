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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:37

  Vesna написав:О! МТБ банкоматний роумінг підключив, нарешті зреагували, довше за всіх думали

Лучше бы старлинк
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:18

  Ромасик написав:
  Vesna написав:О! МТБ банкоматний роумінг підключив, нарешті зреагували, довше за всіх думали

Лучше бы старлинк


Глобальну супутникову систему Starlink вже закуплено банком для Херсона та Одеси. 8) У січні очікуємо на постачання ще 11 систем для решти великих відділень МТБ Банку по всій Україні. :)
МТБ БАНК
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:38

  МТБ БАНК написав:
  Ромасик написав:
  Vesna написав:О! МТБ банкоматний роумінг підключив, нарешті зреагували, довше за всіх думали

Лучше бы старлинк


Глобальну супутникову систему Starlink вже закуплено банком для Херсона та Одеси. 8) У січні очікуємо на постачання ще 11 систем для решти великих відділень МТБ Банку по всій Україні. :)

Да... Киев уже не тот 👎
Ромасик
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Повідомлень: 5501
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:51

Ромасик

У Києві у відділенні банку також обов'язково будуть системи Starlink!
МТБ БАНК
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Представник банку
 
Повідомлень: 36
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  #<1 ... 9101112
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