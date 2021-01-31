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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 гру, 2022 15:37
Vesna написав:
О! МТБ банкоматний роумінг підключив, нарешті зреагували, довше за всіх думали
Лучше бы старлинк
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Додано: Чет 22 гру, 2022 10:18
Ромасик написав: Vesna написав:
О! МТБ банкоматний роумінг підключив, нарешті зреагували, довше за всіх думали
Лучше бы старлинк
Глобальну супутникову систему Starlink вже закуплено банком для Херсона та Одеси.
У січні очікуємо на постачання ще 11 систем для решти великих відділень МТБ Банку по всій Україні.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 11:38
МТБ БАНК написав: Ромасик написав: Vesna написав:
О! МТБ банкоматний роумінг підключив, нарешті зреагували, довше за всіх думали
Лучше бы старлинк
Глобальну супутникову систему Starlink вже закуплено банком для Херсона та Одеси.
У січні очікуємо на постачання ще 11 систем для решти великих відділень МТБ Банку по всій Україні.
Да... Киев уже не тот 👎
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Ромасик
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Додано: Чет 22 гру, 2022 17:51
Ромасик
У Києві у відділенні банку також обов'язково будуть системи Starlink!
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 01:05
Для конверт-депо тут счета бесплатные открывают?
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