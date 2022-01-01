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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 гру, 2022 15:37
Vesna написав:
О! МТБ банкоматний роумінг підключив, нарешті зреагували, довше за всіх думали
Лучше бы старлинк
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Додано: Чет 22 гру, 2022 10:18
Ромасик написав: Vesna написав:
О! МТБ банкоматний роумінг підключив, нарешті зреагували, довше за всіх думали
Лучше бы старлинк
Глобальну супутникову систему Starlink вже закуплено банком для Херсона та Одеси.
У січні очікуємо на постачання ще 11 систем для решти великих відділень МТБ Банку по всій Україні.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 11:38
МТБ БАНК написав: Ромасик написав: Vesna написав:
О! МТБ банкоматний роумінг підключив, нарешті зреагували, довше за всіх думали
Лучше бы старлинк
Глобальну супутникову систему Starlink вже закуплено банком для Херсона та Одеси.
У січні очікуємо на постачання ще 11 систем для решти великих відділень МТБ Банку по всій Україні.
Да... Киев уже не тот 👎
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Ромасик
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Додано: Чет 22 гру, 2022 17:51
Ромасик
У Києві у відділенні банку також обов'язково будуть системи Starlink!
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 01:05
Для конверт-депо тут счета бесплатные открывают?
До какого времени нужно обмен совершить чтобы день/день прошло всё?
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demichh
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 09:04
demichh написав:
Для конверт-депо тут счета бесплатные открывают?
До какого времени нужно обмен совершить чтобы день/день прошло всё?
Счета были платными когда я открывал, но сейчас стали вроде бесплатными. Правда и комисс был 0,5% а сейчас 1%
Внести бумагу надо до 11.00, чтобы оформить конверт день в день.
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deneg net
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:28
deneg net написав: demichh написав:
Для конверт-депо тут счета бесплатные открывают?
До какого времени нужно обмен совершить чтобы день/день прошло всё?
Счета были платными когда я открывал, но сейчас стали вроде бесплатными. Правда и комисс был 0,5% а сейчас 1%Внести бумагу надо до 11.00,
чтобы оформить конверт день в день.
меня послали со словами "до 12"
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cohan
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Додано: Пон 26 гру, 2022 09:01
deneg net написав: demichh написав:
Для конверт-депо тут счета бесплатные открывают?
До какого времени нужно обмен совершить чтобы день/день прошло всё?
Счета были платными когда я открывал, но сейчас стали вроде бесплатными. Правда и комисс был 0,5% а сейчас 1%
Внести бумагу надо до 11.00, чтобы оформить конверт день в день.
При валютному депозиті з купівлею валюти в еквіваленті до 100 тис. на міжбанку
- рахунки відкриваються безкоштовно
- комісія за конвертацію 1%
За програмою Патріотичний депозит, комісія відсутня. Клієнт повинен звернутися до 12:30 до відділення банку, щоб операція пройшла день у день. Рахунки також відкриваються безкоштовно
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Додано: Сер 28 гру, 2022 08:59
Можно ли перевести деньги с карты, если я за границей? И какие комиссии?
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Герания
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