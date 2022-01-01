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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

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МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:37

  Vesna написав:О! МТБ банкоматний роумінг підключив, нарешті зреагували, довше за всіх думали

Лучше бы старлинк
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:18

  Ромасик написав:
  Vesna написав:О! МТБ банкоматний роумінг підключив, нарешті зреагували, довше за всіх думали

Лучше бы старлинк


Глобальну супутникову систему Starlink вже закуплено банком для Херсона та Одеси. 8) У січні очікуємо на постачання ще 11 систем для решти великих відділень МТБ Банку по всій Україні. :)
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:38

  МТБ БАНК написав:
  Ромасик написав:
  Vesna написав:О! МТБ банкоматний роумінг підключив, нарешті зреагували, довше за всіх думали

Лучше бы старлинк


Глобальну супутникову систему Starlink вже закуплено банком для Херсона та Одеси. 8) У січні очікуємо на постачання ще 11 систем для решти великих відділень МТБ Банку по всій Україні. :)

Да... Киев уже не тот 👎
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:51

Ромасик

У Києві у відділенні банку також обов'язково будуть системи Starlink!
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 01:05

Для конверт-депо тут счета бесплатные открывают?
До какого времени нужно обмен совершить чтобы день/день прошло всё?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 09:04

  demichh написав:Для конверт-депо тут счета бесплатные открывают?
До какого времени нужно обмен совершить чтобы день/день прошло всё?

Счета были платными когда я открывал, но сейчас стали вроде бесплатными. Правда и комисс был 0,5% а сейчас 1%
Внести бумагу надо до 11.00, чтобы оформить конверт день в день.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:28

  deneg net написав:
  demichh написав:Для конверт-депо тут счета бесплатные открывают?
До какого времени нужно обмен совершить чтобы день/день прошло всё?

Счета были платными когда я открывал, но сейчас стали вроде бесплатными. Правда и комисс был 0,5% а сейчас 1%
Внести бумагу надо до 11.00, чтобы оформить конверт день в день.


меня послали со словами "до 12" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 18:43

cohan
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deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 09:01

  deneg net написав:
  demichh написав:Для конверт-депо тут счета бесплатные открывают?
До какого времени нужно обмен совершить чтобы день/день прошло всё?

Счета были платными когда я открывал, но сейчас стали вроде бесплатными. Правда и комисс был 0,5% а сейчас 1%
Внести бумагу надо до 11.00, чтобы оформить конверт день в день.


При валютному депозиті з купівлею валюти в еквіваленті до 100 тис. на міжбанку
- рахунки відкриваються безкоштовно
- комісія за конвертацію 1%

За програмою Патріотичний депозит, комісія відсутня. Клієнт повинен звернутися до 12:30 до відділення банку, щоб операція пройшла день у день. Рахунки також відкриваються безкоштовно
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 08:59

Re: МТБ Банк

Можно ли перевести деньги с карты, если я за границей? И какие комиссии?
Герания
 
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