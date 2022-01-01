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Обслуговування в українських
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 10:51

  Герания написав:Можно ли перевести деньги с карты, если я за границей? И какие комиссии?


З картки українського банку на картку українського банку можна робити перекази лише у гривні. В якій країні ви знаходитесь не має значення. Тарифи можна подивить на сайті банку https://www.mtb.ua/Tariffs-individuals
МТБ БАНК
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Представник банку
 
Повідомлень: 39
З нами з: 18.12.20
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 16:55

МТБ БАНК
Шановний представник Банку!
Ваше відділення у Києві на Коновальця має генератор на випадок відсутності світла?
Дякую за відповідь!
Annet_
 
Повідомлень: 427
З нами з: 29.03.14
Подякував: 36 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:28

  Annet_ написав:МТБ БАНК
Шановний представник Банку!
Ваше відділення у Києві на Коновальця має генератор на випадок відсутності світла?
Дякую за відповідь!


Добрий день! Так, відділення МТБ Банк у Києві оснащене генератором для безперебійної роботи у разі відсутності світла. На сайті банку та у додатку МТВ360 є список чергових відділень - "Пунктів незламності" https://www.mtb.ua/grafik-roboti-viddilen
МТБ БАНК
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 39
З нами з: 18.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
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