З картки українського банку на картку українського банку можна робити перекази лише у гривні. В якій країні ви знаходитесь не має значення. Тарифи можна подивить на сайті банку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 10:51
З картки українського банку на картку українського банку можна робити перекази лише у гривні. В якій країні ви знаходитесь не має значення. Тарифи можна подивить на сайті банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 16:55
МТБ БАНК
Шановний представник Банку!
Ваше відділення у Києві на Коновальця має генератор на випадок відсутності світла?
Дякую за відповідь!
Додано: Сер 28 гру, 2022 17:28
Добрий день! Так, відділення МТБ Банк у Києві оснащене генератором для безперебійної роботи у разі відсутності світла. На сайті банку та у додатку МТВ360 є список чергових відділень - "Пунктів незламності"
Додано: Вів 24 січ, 2023 18:17
[quote="5522860:Annet_"]
Непогані умови для конвертаційного депо, а відгуків нема. Поділіться, будь ласка, досвідом.
Додано: Вів 24 січ, 2023 18:29
Додано: Вів 24 січ, 2023 19:29
главный досвид - до 11 утра открытие (или до 12 некоторым)
в тревогу могут не пустить
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