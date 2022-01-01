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Обслуговування в українських
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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

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МТБ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 10:51

  Герания написав:Можно ли перевести деньги с карты, если я за границей? И какие комиссии?


З картки українського банку на картку українського банку можна робити перекази лише у гривні. В якій країні ви знаходитесь не має значення. Тарифи можна подивить на сайті банку https://www.mtb.ua/Tariffs-individuals
МТБ БАНК
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Представник банку
 
Заблокований
Повідомлень: 39
З нами з: 18.12.20
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 16:55

МТБ БАНК
Шановний представник Банку!
Ваше відділення у Києві на Коновальця має генератор на випадок відсутності світла?
Дякую за відповідь!
Annet_
 
Повідомлень: 427
З нами з: 29.03.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:28

  Annet_ написав:МТБ БАНК
Шановний представник Банку!
Ваше відділення у Києві на Коновальця має генератор на випадок відсутності світла?
Дякую за відповідь!


Добрий день! Так, відділення МТБ Банк у Києві оснащене генератором для безперебійної роботи у разі відсутності світла. На сайті банку та у додатку МТВ360 є список чергових відділень - "Пунктів незламності" https://www.mtb.ua/grafik-roboti-viddilen
МТБ БАНК
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Представник банку
 
Заблокований
Повідомлень: 39
З нами з: 18.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:17

[quote="5522860:Annet_"]
Непогані умови для конвертаційного депо, а відгуків нема. Поділіться, будь ласка, досвідом.
nord
 
Повідомлень: 151
З нами з: 25.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:29

  nord написав:Непогані умови для конвертаційного депо, а відгуків нема. Поділіться, будь ласка, досвідом.

Вiдповiднi вiдгуки - у профiльнiй гiлцi по 100к депозитам. Небагато але вони саме там - i це якби логiчно
Alien
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 311 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:29

  Alien написав:
  nord написав:Непогані умови для конвертаційного депо, а відгуків нема. Поділіться, будь ласка, досвідом.

Вiдповiднi вiдгуки - у профiльнiй гiлцi по 100к депозитам. Небагато але вони саме там - i це якби логiчно


главный досвид - до 11 утра открытие (или до 12 некоторым)
в тревогу могут не пустить :mrgreen:
cohan
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Повідомлень: 5047
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 418 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 22:55

nord
Непогані умови для конвертаційного депо, а відгуків нема. Поділіться, будь ласка, досвідом

У мене позитивний досвід. Отримала без проблем.
Хоча цікаво послухати відгуки інших користувачів.

Alien
Вiдповiднi вiдгуки - у профiльнiй гiлцi по 100к депозитам. Небагато але вони саме там - i це якби логiчно

В гілці клуб 100 важко щось знайти, там просто потік інформації.
Віра Валентинівна
 
Повідомлень: 12
З нами з: 08.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:20

  Віра Валентинівна написав:
nord
Непогані умови для конвертаційного депо, а відгуків нема. Поділіться, будь ласка, досвідом

У мене позитивний досвід. Отримала без проблем.
Хоча цікаво послухати відгуки інших користувачів.

Alien
Вiдповiднi вiдгуки - у профiльнiй гiлцi по 100к депозитам. Небагато але вони саме там - i це якби логiчно

В гілці клуб 100 важко щось знайти, там просто потік інформації.


А если оформлять конвертационный депозит, надо ли заказывать валюту на получение? И если надо, то за сколько дней до окончания?
Tonni
 
Повідомлень: 7
З нами з: 22.09.21
Подякував: 2 раз.
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