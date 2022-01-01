МТБ Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 10:51
Герания написав:
Можно ли перевести деньги с карты, если я за границей? И какие комиссии?
З картки українського банку на картку українського банку можна робити перекази лише у гривні. В якій країні ви знаходитесь не має значення. Тарифи можна подивить на сайті банку
https://www.mtb.ua/Tariffs-individuals
МТБ БАНК
Представник банку
Заблокований
Повідомлень: 39
З нами з: 18.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
Додано: Сер 28 гру, 2022 16:55
МТБ БАНК Шановний представник Банку! Ваше відділення у Києві на Коновальця має генератор на випадок відсутності світла? Дякую за відповідь!
Annet_
Повідомлень: 427
З нами з: 29.03.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 22 раз.
Профіль
Додано: Сер 28 гру, 2022 17:28
Annet_ написав: МТБ БАНК
Шановний представник Банку!
Ваше відділення у Києві на Коновальця має генератор на випадок відсутності світла?
Дякую за відповідь!
Добрий день! Так, відділення МТБ Банк у Києві оснащене генератором для безперебійної роботи у разі відсутності світла. На сайті банку та у додатку МТВ360 є список чергових відділень - "Пунктів незламності"
https://www.mtb.ua/grafik-roboti-viddilen
МТБ БАНК
Представник банку
Заблокований
Повідомлень: 39
З нами з: 18.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 січ, 2023 18:17
[quote="5522860:Annet_"]
Непогані умови для конвертаційного депо, а відгуків нема. Поділіться, будь ласка, досвідом.
nord
Повідомлень: 152
З нами з: 25.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 січ, 2023 18:29
nord написав:
Непогані умови для конвертаційного депо, а відгуків нема. Поділіться, будь ласка, досвідом.
Вiдповiднi вiдгуки - у профiльнiй гiлцi по 100к депозитам. Небагато але вони саме там - i це якби логiчно
Alien
Повідомлень: 1241
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 313 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 24 січ, 2023 19:29
Alien написав: nord написав:
Непогані умови для конвертаційного депо, а відгуків нема. Поділіться, будь ласка, досвідом.
Вiдповiднi вiдгуки - у профiльнiй гiлцi по 100к депозитам. Небагато але вони саме там - i це якби логiчно
главный досвид - до 11 утра открытие (или до 12 некоторым)
в тревогу могут не пустить
cohan
Повідомлень: 5048
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 418 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 січ, 2023 22:55
nord Непогані умови для конвертаційного депо, а відгуків нема. Поділіться, будь ласка, досвідом
У мене позитивний досвід. Отримала без проблем.
Хоча цікаво послухати відгуки інших користувачів.
Alien Вiдповiднi вiдгуки - у профiльнiй гiлцi по 100к депозитам. Небагато але вони саме там - i це якби логiчно
В гілці клуб 100 важко щось знайти, там просто потік інформації.
Віра Валентинівна
Повідомлень: 12
З нами з: 08.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:20
Віра Валентинівна написав: nord Непогані умови для конвертаційного депо, а відгуків нема. Поділіться, будь ласка, досвідом
У мене позитивний досвід. Отримала без проблем.
Хоча цікаво послухати відгуки інших користувачів.
Alien Вiдповiднi вiдгуки - у профiльнiй гiлцi по 100к депозитам. Небагато але вони саме там - i це якби логiчно
В гілці клуб 100 важко щось знайти, там просто потік інформації.
А если оформлять конвертационный депозит, надо ли заказывать валюту на получение? И если надо, то за сколько дней до окончания?
Tonni
Повідомлень: 7
З нами з: 22.09.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 січ, 2023 00:51
nord написав: Annet_ написав:
Непогані умови для конвертаційного депо, а відгуків нема. Поділіться, будь ласка, досвідом.
нема відгуків тому що, можливо
а) взагалі нема ніяких проблем з отриманням валюти з депо (явний негатив вже б висказали),
b) ще мало хто отримав звідси - бо або зарано...
...або й не відкривав зовсім (з різних міркувань).
flysoulfly
Повідомлень: 1349
З нами з: 13.01.09
Подякував: 563 раз.
Подякували: 60 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 січ, 2023 10:39
flysoulfly написав:
,
...або й не відкривав зовсім (з різних міркувань).
ну да
мест на парковке нету
открывают только до 12
убрали бы хотя бы машину которая там с 14 года стоит
J
Повідомлень: 5624
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 280 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор
Схожі теми
163
113331
124
141600
729
663107
Суб 28 січ, 2023 09:35 Alien